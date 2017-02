LA SER CELEBRARÁ EL LUNES EL DÍA DE LA RADIO CON UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Etiquetas

Las cadenas de Prisa Radio celebrarán el próximo lunes el Día Mundial de la Radio con una jornada de puertas abiertas.A lo largo del día, los oyentes acudirán a los estudios centrales de la SER en Gran Vía, 32, donde podrán conocer el trabajo que realizan periodistas y técnicos, vivir el ambiente de la radio y visitar los programas de la Cadena SER 'Hoy por Hoy', 'La Ventana', 'Hora 25', 'El Larguero', 'Hablar por Hablar' y 'Oh My LOL-La Vida Moderna'. También podrán asistir a los programas de Los 40 'Anda Ya', 'Lo+40', 'Del 40 al 1', 'Radiotubers', 'Yu: no te pierdas nada'; al espacio de Cadena Dial 'Atrévete' y a los pogramas de M80 Radio 'Arriba España' y 'The Box'.Será un día de radio muy especial que organiza Prisa Radio por primera vez y que ya ha generado más de medio millar de solicitudes. Será una jornada histórica que también podrán disfrutar el resto de oyentes, que no acudan a estas instalaciones, a través de la emisión en directo de estos programas en Facebook Live.Además, las emisoras regionales y locales de la Cadena SER en España y las de PRISA Radio en Latinoamérica, realizarán diferentes acciones con sus oyentes para conmemorar este día.