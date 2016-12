CRISTIANO RONALDO Y GRIEZMANN, PROTAGONISTAS ESTE AÑO DE LA 'GALA INOCENTE, INOCENTE' DE TVE

Etiquetas

Los futbolistas Cristiano Ronaldo y Antonie Griezmann estarán entre los protagonistas de la edición de este año de la 'Gala Inocente, Inocente', que La 1 de TVE emitirá el próximo 28 de diciembre.La gala se celebrará en esta ocasión bajo el lema 'Lo raro es no ayudar', y estará dedicada a recaudar fondos para ayudar a niños con enfermedades raras.El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, el cantante Manuel Carrasco, el actor José Corbacho, el seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo y la cantante Natalia serán las víctimas ‘inocentes’ de esta edición, que presentarán Anne Igartiburu y Juanma Iturriaga desde el plató, y Carolina Casado desde el centro de llamadas.El programa dará a conocer el día a día de niños con enfermedades poco comunes, de sus familias y de las asociaciones que trabajan para mejorar su desarrollo y calidad de vida. La investigación en enfermedades raras también será protagonista de la mano de Jacob Petrus.Además de las clásicas ‘inocentadas’, la gala contará con la participación del atacante madridista Cristiano Ronaldo, que visitará uno de los proyectos financiados gracias a las donaciones recibidas el año pasado.La gala también contará con la magia de Jorge Luengo y las actuaciones musicales de David de María, La Oreja de Van Gogh, Gemeliers, Morat y Efecto Pasillo. A ellos se suma la colaboración de Juan y Medio, que visitará en Sevilla uno de los proyectos financiados con las ayudas recibidas en la gala del año pasado.Los donativos de los telespectadores irán destinados a proyectos asistenciales y de investigación a través de la convocatoria anual de ayudas de la Fundación Inocente, Inocente, que se abrirá a mediados de enero de 2017. Como cada año, se podrá colaborar mediante llamadas al 902 30 30 52 y a través de la web 'www.inocente.com'. En esta ocasión, la Gala cuenta con el patrocinio cultural de Pandora y la colaboración de la Fundación Telefónica, así como de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder).En la edición pasada, la Gala Inocente, Inocente logró récord de audiencia en La 1 con 2.211.000 millones de espectadores y un 17,6% de cuota. Además, recaudó 1.150.000 euros, que sirvieron para financiar 92 proyectos de distintas entidades de toda España, que trabajan con niños con síndrome de Down y parálisis cerebral.LOS INOCENTES DE 2016Manuel Carrasco, cantante Premio Ondas 2016, se verá envuelto en una situación surrealista en su camino a la promoción de un programa televisivo, en el que nada es lo que parece. Esta broma no hubiese sido posible sin la colaboración de sus más allegados.Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, finalista del Balón de Oro, acudirá a una entrevista en RNE en la que se debatirá sobre las nuevas normas de la UEFA. Allí, la aparición del colectivo ‘Jugadoras en acción’, una asociación que reivindica mayor presencia del fútbol femenino, le pondrá en un gran aprieto.José Corbacho, actor, presentador y humorista, acudirá inocentemente a una oficina del consulado de EE.UU. para una entrevista, pero en el control de la entrada, al pasar sus objetos personales por el scanner, aparecerán cosas que nunca hubiese imaginado que llevaba.Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, acompañará a su hija a un casting para una importante película. Al llegar le rogarán que actúe también en la prueba, viéndose inmerso en una escena fantástica y mágica que nos dejará hechizados, al descubrir una faceta del entrenador totalmente desconocida.Natalia, la cantante y exparticipante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, será invitada a realizar un cameo en la serie de TVE ‘Centro médico’, pero al llegar allí descubrirá que su papel de forense le ocasionará algún susto.