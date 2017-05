Cáritas, CMMedia , Miguel Pereyra, Campofrío y la Consejería de Hacienda, ganadores de los Premios Solidarios ONCE

Etiquetas

Cáritas Regional, Castilla-La Mancha Media (CMMedia), Miguel Pereyra, Campofrío y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2017, que este año giran en torno al concepto 'La diferencia como un valor que enriquece a la sociedad'.

Los Premios Solidarios ONCE nacieron en 2009, con el fin de reconocer a las personas físicas y jurídicas que destaquen en la defensa y estimulo de la integración de las personas ciegas, con baja visión o con otras discapacidades dentro del ámbito de Castilla-La Mancha, según ha informado en nota de prensa la ONCE. La entrega tendrá lugar el próximo 8 de junio a las 19.30 horas en el Teatro de Rojas de Toledo.

Los premios son otorgados a aquellas personas, empresas, ONG, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación, que en opinión del jurado, hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas, de comunicación y mentales, así como a aquellas que hayan trabajado defendiendo y luchando por la superación individual o colectiva de tales barreras, y por la exaltación de la solidaridad desde sus diferentes ámbitos de actuación personal y/o profesional.

El jurado de esta nueva edición de los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha ha decidido otorgar los galardones a Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo --Cáritas regional-- por su papel destacado dentro de las organizaciones del Tercer Sector, promoviendo, orientando y coordinando su acción social a través de programas en favor de las personas en situación de pobreza y exclusión social de la región.

Según el jurado, Cáritas ha asumido un triple compromiso: informar, denunciar y sensibilizar sobre las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, sus causas, consecuencias y la posibilidad de participación en el cambio.

LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

También se ha premiado la labor de Castilla-La Mancha Media por el espacio televisivo 'Héroes Anónimos', el programa radiofónico 'Solidarios' y el programa de Responsabilidad Social Corporativa 'ManchaT'.

Trabajos de comunicación marcados por su propia naturaleza de servicio público y compromiso ético, a través de sus trabajadores y de la planificación de su programación, promoviendo en diferentes formatos la proyección de valores como la solidaridad y la lucha contra la desigualdad, con una sensibilidad subrayada hacia aquellas personas con algún tipo de discapacidad y en riesgo de exclusión social.

El galardón a la persona física se le ha entregado a Miguel Pereyra por su trayectoria, desde hace 50 años, participando en el Movimiento Asociativo de personas con discapacidad, inicialmente con la discapacidad física, con destacadas responsabilidades en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ampliando posteriormente el campo desde la Fundación ONCE a la mayoría de las discapacidades.

Actualmente Miguel Pereyra es vocal de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha (ADACE CLM) y patrono de la Fundación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha (FUNDACE CLM), donde ocupa el cargo de Presidente.

A la Empresa Campofrío se le ha premiado por su compromiso y apuesta por el talento y la inserción laboral de personas con discapacidad en su planta de la localidad toledana de Torrijos mediante la colaboración con Fundación ONCE e Inserta Empleo a través de un Convenio Inserta desde el año 2013, que se ha materializado además en acciones de formación, mejora de la accesibilidad a bienes y servicios, difusión y sensibilización social y participación en el Foro Inserta, junto a otras empresas socialmente responsables.

INSERCIÓN LABORAL

Igualmente, a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se le ha premiado por la puesta en marcha de buenas prácticas como la aprobación de un nuevo sistema de pago mensual para entidades sociales del sector de atención a las personas con discapacidad, el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, que permitan, mejorar la protección del medio ambiente.

Además de promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de una reserva del 6 por ciento del presupuesto total de la contratación pública regional para centros especiales de empleo y empresas de inserción.

El jurado de esta edición ha estado formado por el director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Pérez; el director general de Radio Castilla- La Mancha, Ismael Barrios; el secretario de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, Carlos Susías; el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero; y en representación de la ONCE la consejera general de la ONCE, Gemma León; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; y el delegado territorial de la ONCE en la región, Carlos Javier Hernández.