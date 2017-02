ONCE EUSKADI ABRE EL PLAZO DE CANDIDATURAS PARA LOS PREMIOS SOLIDARIOS 2017

Etiquetas

ONCE Euskadi ha convocado la edición de sus Premios Solidarios 2017, abriendo el plazo para la presentación de candidaturas, que pueden presentarse desde este jueves hasta el 17 de marzo.Los Premios Solidarios reconocen y premian a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación, etc. que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal, la accesibilidad universal, la vida independiente, coincidiendo con los valores esenciales de la Cultura Institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector, y se conceden en 5 categorías.Una de ellas es a la Institución, Organización Entidad, ONG, que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año o bien por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.Otra al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital), que se haya significado al ocuparse de forma destacada de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esencial de la ONCE y su Fundación y con filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.Asimismo, se concede un galardón a la Persona Física de la Comunidad Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos colectivos que luchan por ganarse un lugar en la Sociedad.También a la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido de manera significativa a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.Finalmente, incluye el premio al estamento de la Administración Pública que haya destacado por desarrollar programas solidarios y proyectos continuados que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.Las candidaturas deberán dirigirse por correo electrónico a 'ctpaisvasco@once.es', donde también se podrán solicitar las bases, las fichas de presentación y cualquier información complementaria.El jurado de los Premios Solidarios ONCE Euskadi 2017 está formado por el director regional de RTVE en el País Vasco, José Antonio Patricio; el director de ‘El Correo’ en Álava, Juan Prada; el director-gerente de la Asociación de Sociedades Laboral de Euskadi (ASLE), Josetxo Hernández; Julia Hernández, adjunta al Ararteko; el presidente autonómico de Cruz Roja, Iñaki Irusta; el presidente de Edeka (Cermi vasco), Mikel Malkorra; la consejera general de la ONCE, Imelda Fernández; el presidente del Consejo Territorial ONCE-Euskadi, Javier Domínguez, y el delegado territorial ONCE-Euskadi, Juan Carlos Andueza.