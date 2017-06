MANEL FUENTES RELEVA A CANTIZANO AL FRENTE DEL 'DESPERTADOR' DE CADENA DIAL

Etiquetas

Manel Fuentes presentará la próxima temporada el magacín 'despertador' de Cadena Dial, 'Atrévete', en sustitución de Jaime Cantizano.Fuentes (Badalona, 1971) vuelve a la radio para ponerse al frente del segundo despertador más escuchado de la radio musical en España, que se emite de 6.00 a 11.00 de la mañana.“Manel aportará la voz inteligente, audaz y divertida que le ha convertido en uno de los comunicadores más importantes de nuestro país”, dijo hoy Eva Cebrián, directora de las Cadenas Musicales de Prisa Radio España.“Estoy feliz de volver a la radio y siento la responsabilidad de sacar de la cama cada mañana con una sonrisa a casi un millón y medio de personas. Vamos a disfrutar juntos”, aseguró Fuentes.Manel Fuentes es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con tres premios Ondas. Formó parte del equipo de ‘Crónicas marcianas’ de Javier Sardá desde 1997 a 2001. Su trayectora en televisión y radio incluye programas como ‘Caiga Quien Caiga’, ‘La Noche de Fuentes y Cía’ o ‘El Matí de Catalunya Radio’. También ganó un Micrófono de Oro en 2006. Desde 2011 presenta los 'talents shows' ‘Tu cara me suena’ y ‘Tu cara no me suena todavía’ en Antena 3, que compatibilizará con el despertador de Cadena Dial.Según informa Prisa Radio en un comunicado, Jaime Cantizano iniciará al finalizar esta temporada una nueva etapa profesional tras conducir las últimas tres temporadas de ‘Atrévete’, en las que ha situado al despertador de Cadena Dial en sus mejores datos de audiencia.