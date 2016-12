Fizzy Soup abren campaña de crowdfunding para recaudar 4.500 euros que financien su segundo álbum

Etiquetas

Fizzy Soup, banda encabezada por los toledanos Sonia y Javi aunque afincada en Cuenca, ha arrancado una campaña de crowdfundind para recaudar un total de 4.500 euros destinados a financiar la producción de su segundo álbum, ya bautizado como 'It's not so far' y que servirá para dar continuidad a un año 2016 plagado de éxitos con más de 40 fechas por toda España.