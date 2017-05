Hermida, ganador del Premio José Couso, asegura que "Galicia no es un sitio demasiado fácil para la labor periodística"

Etiquetas

Afirma que "durante muchos años hubo demasiada convivencia y compadreo" entre el poder y la prensa

El periodista Xosé Hermida, ganador del XIII Premio José Couso de Liberdade de Prensa, ha asegurado que "Galicia no es un sitio demasiado fácil para desarrollar la labor periodística y el poder en Galicia no está demasiado acostumbrado a ser fiscalizado, en donde las presiones existen".

Además, con motivo de la entrega del galardón en Ferrol, ha asegurado que "durante muchos años hubo demasiada convivencia y compadreo entre el poder y la prensa", lo que le ha llevado a afirmar que "no es un lugar fácil, porque el poder en general en Galicia no está acostumbrado a ser fiscalizado, labor principal de la prensa".

Estas manifestaciones las ha realizado Xosé Hermida en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol, ciudad a la que ha acudido el delegado del periódico 'El País' en Brasil para recoger el premio que lo acredita como ganador en este año 2017 del Premio José Couso.

Hermida ha firmado en el libro de oro del Ayuntamiento ante el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), y una representación de concejales de los grupos municipales del PP, PSOE y BNG, y en presencia también del decano del Colexio de Xornalistas de Galicia, Francisco González Sarria, y la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, organizadores de este premio.

Asimismo, el premiado ha remarcado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que los diez años que estuvo en la delegación en Galicia del periódico del grupo Prisa "fueron los mejores años" de su "vida profesional", con "unos compañeros excelentes y que fueron muy apasionantes, con muchos cambios políticos", según ha valorado.

MEDIOS PÚBLICOS

El periodista natural de Boiro (A Coruña) ha asegurado que desde su punto de vista "en Galicia hay periodistas excelentes, la calidad de los medios es muy buena, pero esta relación extraña entre los medios y el poder supone muchas veces una carencia en la información y el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada".

En este sentido, ha manifestado también que cuando comenzó a ejercer esta profesión "había más libertad, y las cosas han ido a peor", refiriendose a su paso por la Radio Galega. "Con la llegada del Gobierno tripartito teníamos una gran presión, y yo tuve que dejar la radio porque no me sentía a gusto", ha sostenido.

Asimismo, ha añadido que "los medios públicos, no sólo en Galicia, sino que en España, es una especie de asignatura pendiente y que no es propia de un país democrático, en donde los medios públicos no pueden ser los medios del Gobierno". También Hermida ha trasladado que en la actualidad piensa que "es más difícil trabajar en un medio público que en uno privado, en líneas generales, y con excepciones".

FELICITACIONES

Por su parte, el alcalde de Ferrol ha querido "felicitar a Xosé" y ha reivindicado que "se haga una investigación, una reparación y justicia para un compañero", en alusión a la figura del cámara ferrolano abatido cuando se encontraba cubriendo la guerra de Irak en el Hotel Palestina, de Bagdad.

El regidor, además, ha incidido en que "la libertad de prensa tiene mucho que ver con la pluralidad de los medios". "Un déficit que padecéis los profesionales del periodismo y también nosotros como representantes públicos", ha aseverado.

Al tiempo, ha reclamado que "los medios de comunicación cumplan su papel de cuarto poder crítico y que no se conviertan únicamente en simples empresas que quieren beneficios".

El decano del Colexio de Xornalistas de Galicia, por su lado, también ha felicitado al ganador y "la labor de un periodista gallego que ha desarrollado prácticamente todo su labor en la comunidad autónoma, y la profesionalidad con la que la ha desarrollado". Además, ha destacado que ésta ha sido la edición en la que "más participación ha registrado y más unanimidad ha conseguido a la hora de elegir a un premiado".

Por último, la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, ha asegurado que "aún" siguen "esperando y teniendo esperanza de que un día se haga justicia con el tema de Couso".