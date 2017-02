MERLOS DEJA DE NARRAR PARTIDOS EN GOL

Etiquetas

El periodista, protagonista de memes en redes sociales por sus fallos, alega que no se “sentía comodo”. El periodista Josep Lluís Merlos ha dejado de narrar partidos en GOL, cuando no ha transcurrido un mes desde que el canal en abierto de Mediapro anunció su fichaje.Merlos ha alegado que no se “sentía cómodo” en la narración y ha llegado a un acuerdo con la cadena para dejar las tareas de retransmisión de los encuentros de Liga y Copa del Rey, según informó hoy a Servimedia un portavoz de GOL.La despedida se produce después de que en los últimos días el periodista catalán haya protagonizado ‘memes’ y vídeos colgados en las redes sociales por sus equivocaciones en la narración de los encuentros que ha realizado en GOL desde su debut el pasado 5 de enero con el Athletic-Barcelona de Copa del Rey.La próxima semana ya no narrará el encuentro de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, de lo que se encargarán Axel Torres y Jordi Domínguez. Este último será el que inicialmente sustituya a Merlos en las labores de narración, explicaron desde GOL.Josep Lluis Merlos está ligado al periodismo deportivo desde 1974. Ha narrado partidos para la Cadena Ser, TVE o TV3. También ha colaborado en otros medios como Radio Marca, Catalunya Ràdio, RAC 1, 'El Periódico de Catalunya', 'Claro o 'Sport', y desde 2014 hasta su llegada a GOL fue una de las voces principales de la Fórmula 1 en Movistar+.