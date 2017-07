Marco dice que Àpunt no estará "evidentemente" el 9 d'Octubre y pide paciencia para apostar por unos medios "de futuro"

Etiquetas

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, ha admitido este martes que la apertura de 'Àpunt' se va a "retrasar más de lo previsto" y que "evidentemente" para el 9 d'Octubre no podrá comenzar las emisiones, por lo que ha pedido "paciencia" para avanzar en un medio de comunicación "de futuro".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la firma del primer convenio marco de colaboración con las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por cuándo prevé que estará lista la nueva radio y televisión pública valenciana.

Entre los diversos escenarios que se barajan, ha avanzado que lo que ya tienen claro es que "no comenzarán con todos los medios a la vez", y aunque les gustaría arrancar "lo más pronto posible", para el 9 d'Octubre no podrán comenzar: "eso es una evidencia", ha admitido.

Marco, que no ha querido arriesgarse a dar fechas, ha explicado que todavía no tienen gente: "allí somos cuatro gatos", ha dicho, y hasta que haya personal para nutrir los informativos no comenzarán. Se trata de "un proceso que está siendo muy lento porque es la Administración y un papel viene y va 50 veces", ha explicado.

No obstante, ha asegurado que lo están "cogiendo con ganas pero sabiendo que se va a retrasar más de lo que teníamos previsto. Todos estamos con unas ganas tremendas de empezar", ha insistido, aunque "también va bien tener este tiempo para preparar cosas, la preproducción es importante y nosotros estamos preproduciendo, y creo que eso también dará buenos resultados", ha augurado.

"OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA"

Además, la directora general de la CVMC se ha referido también a "los problemas técnicos" que han encontrado en las instalaciones de la antigua RTVV en Burjassot. "La obsolescencia tecnológica es evidente y nosotros tampoco apostamos por una cosa que tenga que ver con el pasado, queremos una cosa de futuro, queremos una televisión y unos medios de futuro, por tanto paciencia que todo saldrá poco a poco", ha asegurado.

Respecto a la cantidad de solicitudes para ocupar las plazas de la futura radio y televisión pública, Marco cree que habrá "una avalancha" de candidatos por lo que habrá que gestionarlo "con paciencia, porque gestionar todo eso es complicado y es complicado también si no tienes gente", ha avisado.