María Teresa Campos recibe el alta hospitalaria tras casi diez días ingresada por un cuadro de isquemia cerebral

La periodista y presentadora de televisión María Teresa Campos ha recibido este miércoles 24 de mayo el alta hospitalaria, tras permanecer ingresada desde el martes 16 de mayo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid con un cuadro de isquemia cerebral, según ha informado la Fundación Jiménez Díaz.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del centro hospitalario, la presentadora se ha mostrado agradecida con los periodistas. "Muchas gracias. No quería irme sin agradeceros. Sé que habré estado fastidiándoos, todos los días ahí en la puerta", ha afirmado, para después dar las gracias a la centro y a los neurólogos que la han atendido, entre otros.

Asimismo, María Teresa Campos, que ha sido dada de alta a las 13.30 horas, ha destacado el valor de la "rapidez" con que la recibieron y diagnosticaron. "Cuando me sentí mal, hubieron unas personas que me dijeron que podía ser ansiedad. Yo hice una campaña sobre el ictus y Gustavo se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que yo dije en esa campaña, campaña por la cual a Mediaset nos dieron un premio, y eso fue lo que hizo que yo este hoy aquí, que parezca que no me ha pasado nada, aunque me ha pasado mucho", ha relatado.

También se ha mostrado muy agradecida con Mediaset, sus compañeros y el consejero delegado de la compañía, Paolo Vasile, a quienes ha dicho que pronto volverá. "Como yo voy a hacer todos los ejercicios y todas las cosas que haya que hacer, yo espero que nos veamos pronto", ha subrayado.

María Teresa Campos tiene 75 años y lleva décadas vinculada al mundo de la televisión, en concreto desde sus primeras apariciones en Televisión Española en los años 80, cuando trabajó en programas junto al periodista Jesús Hermida.

Conocida como 'la reina de las mañanas' por los programas matinales que presentó en Televisión Española y Telecinco, sus últimos trabajos en la pequeña pantalla fueron en el espacio '¡Qué tiempo más feliz' y 'Las Campos', donde aparecía junto a su hija Terelu Campos, ambos emitidos en el canal de Mediaset.

Nacida en Tetuán (Marruecos), María Teresa Campos se trasladó con su familia cuando sólo tenía un año a Málaga, lugar con el que siempre se ha identificado. Es Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de esta ciudad. Con 15 años empieza a trabajar en Radio Juventud de Málaga, donde el director de la cadena se fija en su voz. Desde ese momento permanece dos décadas ligada a este medio.

En 1981 se traslada a Madrid para dirigir los Servicios Informativos de Radio Cadena Española. Más tarde es nombrada Jefa de Emisiones y Programas. Es en 1984, cuando le llega su oportunidad en Televisión Española con programas como 'Estudio Directo', 'La Tarde' y 'Diario de Sesiones'. El despegue de su carrera televisiva se produce en 1987 cuando irrumpe en escena Jesús Hermida y se incorpora a su programa 'Por la Mañana'.

En 1988, el periodista Iñaki Gabilondo le ofrece la subdirección del programa 'Hoy por Hoy' (Cadena Ser). En 1989 regresa a la televisión para sustituir a Jesús Hermida en la tarde. En 1991 estrena 'Pasa la Vida' (TVE-1), un magacín de sobremesa que en 1994 pasa a la franja matinal. María Teresa Campos anuncia en 1996 su marcha del Ente Público y su incorporación a una cadena privada, Telecinco, para conducir el programa 'Día a Día' hasta 2004.

Tras ocho temporadas, en septiembre de 2004 ficha por Antena 3 para presentar y dirigir el programa 'Cada Día'. En diciembre de 2005 se retira este espacio y la comunicadora apuesta por un magacín de actualidad y sucesos, llamado 'Lo que inTeresa', que desaparece de la parrilla en abril de 2006. Tras 17 años presentando un espacio diario, inicia un paréntesis profesional.

En septiembre de 2007, vuelve a la radio con Luis del Olmo, asumiendo la dirección y presentación de la última franja de su programa Protagonistas (Punto Radio). Su regreso a la televisión se produce en 2007 cuando presenta para Telecinco 'El laberinto de la memoria', una serie de reportajes sobre personajes famosos seguidos de una tertulia.

Desde el año 2009, conduce cada sábado en Telecinco una serie de programas monográficos dedicados a destacados personajes del panorama español e internacional. A partir de marzo de 2010 esta serie de especiales, adquiere formato de programa permanente bajo el nombre '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Premio Iris Toda una Vida 2012 de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, de todos los premios que ha recibido por su dilatada trayectoria profesional, se siente especialmente orgullosa del segundo Premio Ondas (2004), concedido por dignificar la televisión popular y destaca también la Medalla de Oro de Andalucía.

Entre otros libros, es autora de sus memorias: 'Mis dos Vidas' (2004) publicadas por la editorial Planeta y de 'Historias de Mi tele' (2009) de Ediciones B.