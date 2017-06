TONI GARRIDO SUSTITUYE A GEMMA NIERGA EN LA SER

Etiquetas

Toni Garrido sustituirá a Gemma Nierga al frente del segundo tramo del magacín de la Ser ‘Hoy por hoy’, según informó hoy la cadena de emisoras del Grupo Prisa.Garrido (Felanitx, 1973) regresa así a la cadena en la que inició su carrera profesional con apenas 18 años y vuelve a ponerse frente a un micrófono tras cinco años de ausencia. Según la Ser, el relevo “se enmarca en la mejora y potenciación de los contenidos para consolidar su liderazgo frente a los desafíos de la radio en un entorno competitivo cada vez más exigente y marcado por los efectos de las nuevas tecnologías digitales. “Me siento muy feliz de volver a mi casa. Necesitaba hacer radio de nuevo”, ha manifestado Toni Garrido, que a partir de ahora tendrá como compañera a Pepa Bueno, que seguirá pilotando el primer tramo de 'Hoy por hoy'.El comunicado de la Ser destaca que Garrido aportará a la Ser “no solo su calidad como radiofonista, acreditada en la cadena de Prisa y en otras experiencias como el programa ‘Asuntos Propios’, de RNE, que dirigió entre 2007 y 2012 con gran éxito de audiencia, sino también su versatilidad creativa”. Como productor, Garrido ha trabajado en el programa ‘Yu no te pierdas nada’, uno de los más seguidos de Los40, la cadena musical líder en España, y el espacio musical de televisión ‘Un lugar llamado Mundo’, que emitió Canal +. Recientemente produjo para Podium Podcast, la plataforma de audios bajo demanda de PRISA Radio, uno de sus seriales periodísticos de más éxito y reconocimiento: ‘V, las cloacas del Estado’.La afición por la radio de Toni Garrido fue temprana. Con solo 18 años comenzó a trabajar en Radio Mallorca, de la SER. En los años 90, ya en Madrid, compaginó radio y televisión como presentador del Hoy por Hoy Madrid de la Ser y como conductor o colaborador de diversos programas de televisión en Telemadrid, Telecinco, Antena 3, La Sexta y TVE. Entre 2007 y 2012 dirigió el citado programa de tarde de RNE ‘Asuntos Propios’. Durante ese tiempo, Garrido logró aumentar la audiencia del programa con contenidos innovadores y de calidad.Su trabajo ha sido reconocido con varios premios. Garrido ha recibido dos premios Ondas como productor por ‘Un lugar llamado Mundo’ y’ Yu, no te pierdas nada’; un León de Bronce en el Festival de Cannes por ‘Yu, no te pierdas nada’; un Premio Rolling Stone al mejor programa por ‘Un lugar llamado Mundo’; varios Soles en el Festival Publicitario de San Sebastián; y un premio Cosmopolitan al mejor presentador. “La radio es, por encima de todos los demás, el más extraordinario de los medios. Pueden cuestionar la tele, el papel, las plataformas sociales, la comunicación… pero tengan por seguro que dentro de 20 años seguiremos escuchando la radio”, afirma el periodista.En el comunicado, la Cadena Ser agradece a Gemma Nierga su trayectoria, “que ha sido un ejemplo de brillantez, calidad y profesionalidad”.