El consumo televisivo durante la Semana Santa es el menor de la última década, según un estudio

Etiquetas

El consumo de televisión lineal desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección ha sido de tres horas y 25 minutos como promedio, lo que supone 18 minutos menos que el año pasado y convierte a esta Semana Santa en la de menor consumo televisivo de la última década.

Así se desprende del Informe Barlovento sobre 'El comportamiento televisivo de la audiencia durante la Semana Santa 2017', con datos de Kantar Media. Este es el primer año en que se mide el consumo de 'invitados', que registra 16 minutos de media a sumar al consumo total. No obstante, se trata de un parámetro que antes no se medía y, por tanto, no se puede comparar.

Asimismo, la investigación realizada por la consultoría audiovisual apunta que el consumo de televisión en la Semana Santa de 2008 fue de tres horas y 52 minutos, siendo el año 2012 el que mayor audiencia registró con cuatro horas y tres minutos.

Por regiones, las provincias donde el consumo de televisión ha superado las cuatro horas diarias en esta última Semana Santa fueron Córdoba, Cáceres, Badajoz, Cádiz, Cuenca y Alicante, mientras que los espectadores de Álava, Tarragona, Orense y Vizcaya dedicaron menos de 2 horas y 50 minutos de televisión como promedio diario.

El informe revela que en esta Semana Santa el total de horas de programación religiosa (eventos o ficción) en las cadenas minutadas por Kantar Media es de 360 horas, 56 minutos más que el año pasado. El 51% de este tiempo corresponde al conjunto de emisoras autonómicas, siendo las cadenas que tienen una mayor presencia de programación religiosa son 13tv (59 horas), TV Mediterráneo (46 horas), CYL7 (34 horas) y Telemadrid (32 horas).