EL PP LLEVA A BRUSELAS LA REAPERTURA DE LA RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y LOS INSULTOS EN ETB CONTRA ESPAÑOLES

El eurodiputado del PP Esteban González Pons ha registrado una pregunta a la Comisión Europea para conocer si va a tomar alguna medida tras la decisión del Ejecutivo valenciano de reiniciar las emisiones de la radiotelevisión pública autonómica.El parlamentario popular señala en la exposición de motivos de la pregunta, a la que ha tenido acceso Servimedia, que la nueva corporación, À. (‘À punt’), dispondrá de un presupuesto de 55 millones de euros “aprobado directamente por el Gobierno valenciano” y no por el Parlamento regional, “como debe hacerse con el presupuesto de cualquier organismo público de la comunidad”.González Pons llama la atención a la Comisión Europea de que la Comunidad Valenciana fue una de las comunidades que no pudo cumplir el objetivo de déficit en 2016 y para 2017 es difícil que lo logre, según la autoridad fiscal Airef.González Pons pregunta al Ejecutivo comunitario si considera que “una región con dificultades para cumplir con su objetivo de déficit está en condiciones de poner en marcha un proyecto público con un impacto presupuestario de la magnitud” del anunciado para la nueva corporación valenciana de medios.El eurodiputado también quiere saber si Bruselas va a tomar alguna medida al respecto y si va a hacer algún requerimiento al Estado español en relación con este asunto."DISCURSO DEL ODIO"Por otra parte, la Comisión Europea también tendrá que pronunciarse, a instancias de parlamentarios españoles, sobre la polémica originada por las descalificaciones que se hicieron recientemente en el programa de la televisión vasca ETB ‘Soy vasco ¿y tú?’, en el que se llamó "catetos" e "ignorantes" a los españoles.El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha formulado una pregunta escrita a la Comisión en la que muestra su rechazo a los comentarios vertidos en ese espacio, que fueron, a su juicio, “muestras infames de odio contra todo lo español” a través del uso de “los peores estereotipos para insultar y degradar a los símbolos de la nación española y a los propios ciudadanos españoles”.“Las instituciones europeas, que trabajan continuamente defendiendo las políticas contra el odio, la xenofobia y la radicalización, no pueden quedar al margen ni permitir que en un rincón del continente europeo, como es el País Vasco, se sigan permitiendo opiniones que sólo van dirigidas a crear espacios de odio contra todo lo que pertenezca a la cultura, simbología y sociedad españolas”, indica Iturgáiz, que pregunta al Gobierno de la UE por las medidas que va a tomar para “eliminar la xenofobia y el radicalismo en los medios de comunicación europeos”.Maite Pagazaurtundúa, del grupo ALDE dela Eurocámara, se ha interesado en otra pregunta por las acciones que va a tomar la Comisión contra programas como el mencionado de la ETB, que “nos muestra el discurso del odio y la intolerancia en estado puro”.