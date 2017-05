Cristiano Ronaldo: "Soy de este planeta"

Etiquetas

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha reivindicado que "con dedicación y trabajo duro las cosas vienen por un proceso natural" después de marcar su gol 400 con el equipo blanco, que le ha valido el homenaje del presidente del club Florentino Pérez y que ha aprovechado para subrayar que es de "este planeta".

"Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final de la Liga y de la Champions. Obviamente hay que tener el punto de suerte también porque me preparé y las cosas están saliendo bien, no solo a mí, al equipo también", dijo Cristiano en declaraciones a la televisión del Real Madrid.

El luso explicó que "con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural". "Estoy contento y afortunado y soy de este planeta", aclaró, ante los halago recibidos por su triplete ante el Atletico de Madrid que le permitió alcanzar los 400 goles con la camiseta blanca.

"Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos", declaró.

En cuanto al rendimiento colectivo, el de Madeira aseguró que está siendo "fenomenal" y que la victoria ante el Atlético "fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza".

"Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante. El dominio que tuvo el equipo sobre el campo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la 'Champions'. Tenemos una pequeña ventaja, estamos a un paso de Cardiff y ojalá se pueda concretar", deseó.