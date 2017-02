JORGE JAVIER VÁZQUEZ RENUEVA CON MEDIASET

Etiquetas

Mediaset España y Jorge Javier Vázquez rubricaron hoy un acuerdo para la renovación del contrato de larga duración que une a la compañía y al presentador.La firma de este nuevo vínculo contractual se produce cinco meses antes de la fecha en la que expiraba el contrato que unía hasta ahora a ambas partes, prevista para el próximo mes de junio, según informó Mediaset en un comunicado.El presentador catalán (Badalona, 1970) mostró en 'Sálvame' su satisfacción por la renovación con el grupo de Fuencarral. "Llegué en 2003 a esta casa, he estado muy cómodo y he tomado la decisión de seguir con ustedes muchos años más", afirmó. "Van a tener Jorge Javier Vázquez mañana, tarde, noche y madrugada".Vázquez, Premio Ondas 2009 al Mejor Presentador de Televisión, se incorporó a Telecinco como presentador de ‘Aquí hay tomate’ en 2003. Actualmente es jurado del concurso 'Got Talent' y presenta los programas ‘Sálvame diario’ y ‘Sálvame Deluxe’. Próximamente conducirá la nueva edición de ‘Supervivientes’.