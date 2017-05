MEDIAPRO DISTRIBUIRÁ LOS CANALES DE TELEVISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Etiquetas

La Comisión Europea ha adjudicado a Mediapro el nuevo contrato de distribución de sus dos canales de televisión Europe by Satellite (EbS y EbS+).Overon, filial de Mediapro encargada de servicios de transmisión vía satélite, ha llevado a cabo el diseño y el desarrollo de la propuesta, que consiste en la distribución de dos señales de televisión en HD las 24 horas los 365 días del año para todo el territorio europeo y el norte de África a través de un satélite Eutelsat. El servicio incluye el transporte de la señal de las dos emisiones de televisión, así como el 'uplink' y la gestión del segmento satélite. Se trata de un servicio de referencia dentro del sector de las transmisiones en Europa.Por su parte, Imagina EU, la filial del grupo en Bruselas, se ocupará de los servicios de mantenimiento y asistencia local de los dos canales en la sede de los servicios centrales de EbS en la capital belga. El contrato tiene una duración de cuatro años.Europe by Satellite es el servicio de información de la Comisión Europea. A través de sus dos canales (EbS y EbS+), su objetivo principal es distribuir diariamente, vía satélite, noticias televisivas en directo y no editadas relacionadas con la actividad de la Unión Europea y sus instituciones a todos los medios de comunicación.Ambos canales están disponibles tanto por vía satélite como 'online' a través de la página web de EbS ('http://ec.europa.eu/avservices/ebs') y se distribuyen simultáneamente en 25 idiomas.