RTVE y su dinero público, en el foco para no disparar los derechos de la Champions

El gran objetivo de los clubes es ganar la Champions League, y el de la televisiones, emitirla. No por una cuestión de liderazgo de pantalla, ya que apenas son 16 partidos al año, sino por mostrar su fortaleza a la competencia. No es rentable económicamente hablando para los operadores televisivos, pero todos están dispuestos a asumir pérdidas millonarias por la 'niña bonita' del fútbol.

La UEFA negocia los paquetes televisivos cada tres temporadas y las televisiones recibieron las condiciones el pasado 16 de mayo para la franja 2018-21. Mediapro es la tenedora actual de los derechos tras la oferta de 176 millones de euros que realizó de forma conjunta con TV3 y AtresMedia, que se hizo con el partido en abierto (Antena3) por 40 millones. Para el próximo concurso, la UEFA ha elevado las exigencias económicas un 30% y el partido en abierto se irá a los 50 millones, un total de 150 para tres años. En la puja concurrirán Mediapro, Movistar, AtresMedia y Mediaset, los cuatro grandes operadores del país que se han repartido el fútbol en los últimos años.

Ahora bien, ¿es necesario que RTVE gaste 150 millones en emitir la Champions desde 2018 hasta 2021 cuando ya se verá por los canales privados? En el Consejo de Administración lo valorarán en los próximos días, pero ya están en el punto de mira del resto de operadores. Si pujan con fuerza, obligarán a las cadenas privadas a hacer un sobreesfuerzo económico. La televisión pública vive actualmente un contexto peculiar, ya que varios miembros del Consejo de Administración están de salida y a la espera de la proposición de ley del PSOE que modificará su sistema de elección, así como de su presidente. De los ocho ocho consejeros, cuatro de ellos se encuentran en funciones desde enero de 2013: Miguel Angel Sacaluga (PSOE), Teresa Aranguren (Izquierda Unida), Rosario López Miralles (PP) y Andrés Martín Velasco (PP).

En 2011, RTVE se hizo con los derechos de la Champions League desde 2012 hasta 2015 por unos 35 millones de euros y Mediaset recurrió esta decisión a la UEFA al considerar que la cadena pública había hecho una sobrepuja, algo que no está permitido, aunque al ser un concurso privado no lo pudieron demostrar. El artículo 43.7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, deja claro que "en los términos establecidos por la Comisión Europea [...] los prestadores de servicios públicos de comunicación no podrán [...] utilizar la compensación pública para sobrepujar frente a competidores privados por derechos de emisión sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual". Esto quiere decir que RTVE puede pujar, pero no puede distorsionar el mercado con una oferta desproporcionada a través al dinero público.

Guerra por si debe haber partido en abierto o no

La UEFA estudiará a partir del próximo 20 de junio las ofertas propuestas y entonces conoceremos si habrá Champions en abierto a partir de 2018. Movistar fue la gran derrotada de la puja de 2015. No se llevó nada y se vio obligada a pagar 2.400 millones de euros a Mediapro para poder emitir LaLiga y la Champions durante tres años. Su oferta para emitir toda la competición a través de sus canales de pago fue muy competitiva, pero le perjudicó que el organismo del fútbol europeo valorase entonces la posibilidad de se emitiera un partido en abierto, algo que da relevancia a la competición al llegar a todos los públicos.

Pero Movistar sigue empeñada en convencer a la UEFA de que el fútbol actual debe ser de pago para que sea rentable, apoyándose en que la Champions League no está catalogada como un evento deportivo de interés general, por lo que no existe la obligatoriedad de que se emita en abierto.

La televisión de Telefónica defiende que es el momento de que España se iguale al modelo televisivo del resto de Europa, donde no existen partidos en abierto de Champions ni de Liga, uno de los grandes objetivos de Tebas en el fútbol nacional. En Inglaterra, Sky y BT compraron los derechos de la Premier por 6.700 millones desde 2016 hasta 2019. En Francia, los derechos son de Canal+ y beIN, mientras que en Alemania el partido en abierto también se emite en el sistema de pago.

Sin embargo, tanto Mediaset como AtresMedia, y probablemente RTVE, pujarán por el partido en abierto siempre que estén dispuestos a poner 150 millones de euros sobre la mesa. Las cadenas privadas tienen la opción de hacerlo de forma individual o repetir la fórmula de la oferta conjunta que triunfó en el anterior concurso y por la que Antena 3 emite el mejor partido de cada martes y la final.

Peores horarios y un 30% más cara

La UEFA pretende que la propuesta de los operados españoles para hacerse con el paquete 2018-21 se acerque a los 230 millones de euros. El organismo comandado por Aleksander Čeferin defiende este aumento del 30% con un argumento que no convence a las televisiones: dos horarios diferentes, lo que supone que los espectadores están pegados cuatro horas a la pantalla. La UEFA hizo oficial en el mes de diciembre que a partir de la temporada 2018-19 se disputarán partidos de Champions a las 7 y a las 9.

Adiós al mítico horario de las 20:45 de toda la vida para adoptar un modelo calcado al actual de la Europa League. Y este nuevo modelo no convence a las televisiones porque en España, a las siete de la tarde gran pre de su potencial audiencia aún no ha terminado su jornada laboral y las nueve tampoco es ‘prime time’. La puja está abierta. Hagan juego.