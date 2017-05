El truco de las teles de pago para disparar el número de abonados y sus ingresos

Etiquetas

Las televisiones de pago ingresaron en el último trimestre de 2016 un total de 506 millones de euros, lo que supone un 24% más respecto al mismo período de 2015. Este dato que ofrece el último informe de la CNMC invita al optimismo en el sector, pero tiene truco. Porque los ingresos crecen, pero se debe al impacto que generan los paquetes ‘chollo’ que ofrecen los operadores y no al interés de la televisión por sí misma.

España no está entre los 10 países con más penetración de la televisión de pago, ranking que lideran China, India y EEUU con 500 millones de usuarios entre los tres. Los datos reflejan que 6.2 millones de hogares españoles estaban suscritos a la televisión de pago a cierre de 2016. El mercado se había estancado en 4 millones en 2014 y fue entonces cuando los operadores abrieron el abanico para darle vuelo a sus televisiones. Con el paso de los años han terminado por imponerla con el paquete conjunto. A día de hoy, Movistar, Orange y Vodafone obligan a contratar su televisión con el paquete más barato.

Y ni aún así generan conformidad entre los usuarios, porque con ese movimiento aumentaron los precios. Los datos del Panel de Hogares CNMC demuestran el grado de insatisfacción de los españoles con la televisión de pago, que ha pasado a ser el segundo servicio peor valorado por los clientes, solo por detrás del suministro eléctrico. El 41% de los hogares se quejan del alto coste de los operadores, ya que obligan a contratar el resto de servicios aunque el usuario no los necesite. La insatisfacción creció seis puntos respecto a 2015 y por primera vez se situó por delante de Internet. A los operadores les ha beneficiado que el servicio mejor valorado a día de hoy sea el de las telecomunicaciones móviles.

Contratan la tele porque la regalan

Los operadores han aprovechado el 'boom' de la telefonía móvil para mantener los suscriptores de la televisión. Según el informe ‘Televidente 2016/17’, el 50% de los usuarios reconoce que contrataron la televisión de pago porque "venía incluido en un paquete de servicios de telecomunicaciones". Solo el 5% lo hicieron "porque tienen contenido exclusivo", cuando esa es precisamente la guerra de los operadores, que pagan unas cifras que les generan deudas para emitir la Champions, la Fórmula 1 o las motos entre otros eventos.

El total de hogares españoles que cuentan con la televisión de pago ha crecido un 30% desde 2013, pero el dato no se entiende si no va ligado a lo que los operadores conocen como servicio quíntuple (televisión, fijo, móvil, Internet e Internet móvil). Este mercado ha pasado de contar con 200.000 usuarios a 4.8 millones en solo tres años.

¿Que pasaría si no existieran estos paquetes 'chollo'? La realidad refleja que en 2013 había dos millones de usuarios que tenían contratada únicamente la televisión de pago, mientras que ahora son menos de la mitad (900.000). Y la cifra no es menor debido al pujante auge de Netflix, HBO y de la televisión online (Totalchannel, beIn Sports). Porque el satélite está de capa caída (Digital Plus) y en 2016 ingresó el 8.5% menos que en 2015.

Esto supone que a pesar del crecimiento del número de abonados a las plataformas, la parte dirigida a pagar la televisión es cada vez menor, ya que el dinero debe repartirse entre los otros cuatro servicios. Este reparto del pago (ARPU) las compañías lo guardan como su mayor secreto.

Se reparten el 1.6% de publicidad

Entre todos los operadores de pago que emiten en España solo se repartieron en 2016 el 1.6% de los ingresos por publicidad. Esto se traduce en 8 millones de euros, una nimiedad comparado con los 508 que se repartieron las cadenas privadas que emiten en abierto. De esta cifra, 432 fueron para el duopolio que forman Atresmedia y Mediaset. Porque la televisión de pago y la publicidad no se llevan bien. El usuario que paga para ver la tele no quiere publicidad y los anunciantes prefieren la televisión en abierto para llegar a todos los españoles.

Los datos confirman que el impacto de la publicidad en la televisión de pago cae y el 47% de los usuarios reconoce no ver los anuncios. La cifra se eleva hasta el 53% cuando el usuario está utilizando una aplicación de Internet. Además, un 35% de los que sí atienden a la publicidad la consideran "nada interesante".