LA CNMV ALERTA DE SEIS ‘CHIRINGUITOS FINANCIEROS’ EN REINO UNIDO, ESLOVENIA Y PAÍSES BAJOS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó hoy de seis entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Eslovenia y Países Bajos.Según informó la CNMV, el regulador FCA de Reino Unido advirtió de las sociedades First Plus Financial Goup, Campbell & Browne Associates/Campbell Brown, y de Riverside Edrwo Ltd para la que la CNMV precisa que “no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada de similar denominación”.Mientras, el regulador de Países Bajos, AFM, alertó de las entidades Ashida Associates y Global Alliance Capital, y el regulador de Eslovenia SSMA, de la entidad Savas Investors.