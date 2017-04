LA CNMV ALERTA DE VARIOS ‘CHIRINGUITOS’ EN ITALIA, BÉLGICA Y REINO UNIDO

Etiquetas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió este miércoles sobre la actividad de varias sociedades de inversión no registradas en Italia, Bélgica y Reino Unido, además de sobre una moneda virtual en Malta.En concreto, en Italia alerta sobre Investing Group Trading y sobre Binary Option Robot. También alerta sobre la actividad en Bélgica de Aichi Bmo International.Por su parte, la FCA de Reino Unido advierte de la actividad de Money Information Service, de Lawson Consultancy Limited, de Carmine Hoffman Law Firm, de Ralston Consultancy y de Matchpoint Finance, que no tiene ninguna vinculación con una entidad irlandesa debidamente registrada con similar denominación.Por otro lado, en Malta alerta de que el sitio web 'www.onecoin.eu' y una página de Facebook titulada ‘onecoin malta’ están promoviendo lo que parece ser una moneda virtual con el nombre de ‘onecoin’.Por último, avisa de entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión (boiler rooms) como Apex Alliance, Citic Tokyo International, Lexus Group, Sino Link Japan o West Pacific Dealers.