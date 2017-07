LA CNMV ALERTA DE UN ‘CHIRINGUITO FINANCIERO’ EN ESPAÑA

Etiquetas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó hoy de una entidad que no está autorizada para prestar servicios de inversión en España.En un comunicado, el supervisor señaló que la sociedad YFX Capital no está inscrita en el correspondiente registro de la Comisión, y por tanto, "no está autorizada para prestar servicios de inversión".El organismo lanzó el pasado mes de abril un decálogo con recomendaciones para evitar que los inversores se vean afectados por ‘chiringuitos financieros’.La Comisión recomienda, en primer lugar, que se verifique que la entidad está autorizada y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV ni de otros supervisores. Además, recuerda que los ‘chiringuitos’ son “peligrosos e intentan engañar” al inversor y se recomienda preguntar, adoptar una actitud activa y obtener información por escrito.Relacionado con las técnicas de captación de inversores que utilizan estas sociedades, la CNMV apunta que hay que desconfiar, por ejemplo, de llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, afinidad personal o bonificaciones de entrada, y pide poner atención al fraude a través de Internet y redes sociales. En cuanto a los productos comercializados, se recomienda desconfiar de altas rentabilidades sin riesgo, atender a las comisiones y gastos y asegurarse de que los productos que le ofrecen existen.Por otra parte, el organismo recuerda que los intermediarios financieros autorizados que le ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia.Por último, si no se logra la devolución de una inversión no se han de seguir realizando aportaciones y la CNMV pide que se ponga en su conocimiento cualquier incidente sospechoso de fraude y denunciar lo ocurrido en la Policía o el juzgado correspondiente.