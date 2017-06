La CNMV advierte sobre diez 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Bélgica y Suecia

Etiquetas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre la existencia de diez entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Reino Unido, Bélgica y Suecia.

Concretamente, el supervisor ha indicado que su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA), ha alertado sobre las empresas Barton & Rose ('www.bartonandrose.com'), FMP Fuhrer Marbach and Partners y Chicago Law Group ('www.chicagolg.com', 'www.chicagogold.com' y 'www.chicagolawgroup.us').

Por otra parte, la Financial Services and Markets Authority (FMA), de Bélgica, ha señalado que no están autorizadas Charles Van Deursen, CTI China Renaissance (CITICR)/XW Technology Hong Kong Limited, Toronto Sumitomo Trading Internactional (TST International), Toshika Group y Woori Bridgewater Brokerage.

Por último, el supervisor sueco, la Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA), ha advertido sobre Woori Bridgewater Brokerage (www.wbbmanagement.net') y CTI China Renaissance ('www.ctimanagement.com').