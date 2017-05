La CNMV advierte de siete firmas no autorizadas a prestar servicios de inversión

Etiquetas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de siete sociedades que no están debidamente registradas, por lo que no pueden prestar servicios de inversión.

Se trata de las firmas First Investments Capital Markets (www.firtsinvestmentcapitalmarkets.com, www.first-union-esp.com), de la página web www.toroption.com/es, de DGX System LTd (www.optioncm.com), de DGX Systems LTD (Prime FX Bank/PFXbank) y sus webs www.pfxbank.com y www.pfx-bank.com, de 53 Capital Trade Limited (www.53capitaltrade.com y www.53option.com), de Tradev LTD (www.tradev.com) y de ARC Global Trader, S.L. (www.arctrader.com y www.arctrader.es).

La CNMV también advierte sobre el administrador único de esta última sociedad, Andrés Raúl Cano Olivares.

La web del supervisor ofrece un buscador de entidades advertidas y recoge un decálogo de advertencias sobre 'chiringuitos financieros' para prevenir a los inversores.