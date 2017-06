LA AEB VE “SALVAJE” LA COMPETENCIA BANCARIA EN ESPAÑA Y CREE QUE SE ESTÁ “AGOTANDO LA FASE DE CONCENTRACIÓN” DE ENTIDADES

Etiquetas

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó hoy que “no se puede negar” el proceso de concentración que se ha producido en el sector financiero español, aunque aseguró que la competencia en el sector es “adecuada” o, incluso, “salvaje”.“Me siento cómodo con un sector que compite de manera fuerte”, apuntó en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Según el presidente de la patronal, “probablemente estamos ya agotando esa fase de concentración” en el sector financiero y ya “hemos corregido en gran manera la sobrebancarización” que había.El responsable de la AEB señaló que el proceso de reestructuración que se ha producido en España ha sido “positivo” para España y su economía, y a pesar de la reducción en el número de entidades la competencia es “feroz”.Además, señaló que hay que tener en cuenta que en España un 85% de la población vive en municipios con cuatro o más entidades financieras operando. “Aún tenemos un nivel adecuado de prestación de servicios financieros”, indicó.VENTAS A CORTOPreguntado por si sería conveniente prohibir las ventas a corto en Bolsa, explicó que “a largo plazo no va a servir”, aunque en el corto hay quieres opinan que sólo “retrasa la reacción del mercado y otros que es efectivo”.De esta manera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) habrá valorado cada caso, en referencia al Popular y Liberbank, qué medidas se aplican. En todo caso, señaló que prohibir las ventas a corto a largo plazo no funciona y “a corto pueden ayudar a parar dinámicas o no”, es un debate que “está abierto”.ESTRATEGIA DIGITALRespecto a la revolución digital, señaló que “los clientes son los que están cambiando la forma de operar con nosotros, y eso hace que esta transformación sea imparable”.Además, subrayó que el conocimiento que tienen las entidad de los clientes permite hacerles “trajes a medida al precio de uno de confección; les vamos dar lo que necesitan y ser más eficientes”.Roldán explicó que los datos que el banco tiene del cliente es una “gran oportunidad en términos de operativa”, a la entidad le permite una “mejor gestión del riesgo” y al cliente una “mejor gestión de sus finanzas personales”.“Estamos en un entorno distinto, todos los bancos tienen una estrategia digital que es distinta y no todos van a tener razón, y eso nos permite estar tranquilos como industria”, explicó.El responsable de la AEB recordó que el avance digital “antes se veía como una amenaza y ahora como una oportunidad para prestar servicios más eficaces a menores costes”.