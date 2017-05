Ciudadanos vería "demencial" que la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro fuera a puerta cerrada

Etiquetas

El responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha afirmado este viernes que sería "demencial" que la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las cajas de ahorro y su rescate fuera principalmente a puerta cerrada, como ha sugerido su presidenta, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas.

"Si esa fuera su idea, me parecería demencial", ha declarado Garicano en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Previamente, Oramas había defendido que "la mayoría de los trabajos y reuniones" de esa comisión, que se constituyó el jueves en el Congreso, se desarrollen a puerta cerrada y sin medios de comunicación.

El máximo responsable económico de Ciudadanos ha subrayado que el objetivo de una investigación parlamentaria es, precisamente, que los españoles puedan ver "con luz y taquígrafos lo que ha pasado" en relación con las cajas de ahorro y su "saqueo", que les ha "costado un dineral".

En este sentido, ha pedido a Oramas que no intente "hurtar a los españoles el conocimiento de lo que ha pasado simplemente por decir que es muy complicado" hacerlo todo de manera pública. "No menosprecie a los españoles y nos trate como tontos", ha añadido.

"Usted lo hace a puerta abierta, los que hacen las preguntas las harán con inteligencia para que las cosas se entiendan y los que responden deberán responder con inteligencia para que las cosas se entiendan", ha manifestado.

Garicano también ha respondido al malestar expresado por la diputada canaria por el hecho de que Cs y Podemos se hayan quejado de su elección como presidenta de la comisión por un acuerdo entre el PP y el PSOE que han tachado de "pasteleo". "Ella lo que tendrá que demostrar es que dirige la comisión de una forma imparcial", ha indicado.

COMPARECENCIAS DE FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Y PRESIDENTES AUTONÓMICOS

En cuanto a los trabajos de la comisión, ha afirmado que habrá que analizar por qué los consejos de administración de las cajas "estaban dominados por personas que no sabían absolutamente nada de finanzas, ni de economía, ni de nada y que se dedicaban a distribuir el dinero entre sus amiguitos".

El dirigente de la formación naranja considera que sobre esas cuestiones habrá que preguntar tanto a las personas que fueron nombradas para tomar decisiones en las entidades como a quienes las colocaron en esos puestos. Por eso, cree que entre los comparecientes deberá haber presidentes de comunidades autónomas que "idearon las leyes" que dieron lugar a ese sistema de nombramientos.

Igualmente, prevé que Ciudadanos y otros partidos pidan que declare ante los diputados el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, porque desde su cargo "tuvo un momento de máxima responsabilidad". Concretamente, cuando "se pospone el reconocimiento de un problema grave" en el sistema financiero español y entonces "la bola de nueve se va haciendo más grande".

Ahí, "hay una irresponsabilidad por parte de muchos, de todo el sistema político y del Banco de España (BdE), de los reguladores, por no decir 'vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a resolverlo'", y luego por decidir unir entidades que eran insolventes y crear así "un desastre todavía mayor, completamente ingestionable", ha explicado Garicano.

ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES CONTRA LOS REGULADORES

Por otro lado, ha apoyado la decisión del juez Fernando Andreu, que instruye el caso sobre la salida a bolsa de Bankia, de acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a los directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España cuya imputación había solicitado la acusación popular. Entre otros, quedan fuera de la causa, Fernández Ordóñez y el exvicepresidente del BdE Javier Aríztegui.

Garicano ha afirmado que no se ha conocido ninguna información que pueda "incriminar" a los dos responsables de la CNMV. En cuanto al Banco de España, ha dicho que no cree que tenga responsabilidad penal, pero que sí tiene "una clara responsabilidad política" en lo ocurrido porque "no tuvo el valor de oponerse a los gestores autonómicos, que eran los que tenían el control de las cajas".