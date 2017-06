LA CNMV PEDIRÁ “MAYOR DETALLE” A LAS EMPRESAS COTIZADAS SOBRE LAS REMUNERACIONES DE SUS CONSEJEROS

Etiquetas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó hoy que la institución está pensando “modificar” el Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo (IARC) de empresas cotizadas para “expandir” el apartado relativo a la explicación del modo en que se ha aplicado la política retributiva.Así lo indicó en su discurso en el ‘V Foro del Consejero’, en el que indicó que “la idea es que las compañías expliquen y justifiquen con mayor detalle por qué sus consejeros, en particular sus consejeros ejecutivos, cobran lo que cobran”. Albella explicó que ahora, en muchos informes, las explicaciones suelen ser “bastante limitadas”. “Queremos que sean más amplias y articuladas, de manera que el accionista y el potencial inversor puedan valorar adecuadamente en qué medida se han cumplido los objetivos y métricas en los que se basa la retribución variable de los consejeros y altos directivos”, agregó. Según el presidente de la CNMV, “éste es un aspecto en el que, por ejemplo, las compañías americanas y británicas suelen poner especial énfasis”. Por otra parte, señaló que también se pretende mejorar la calidad de la información que se facilita sobre sistemas de ahorro a largo plazo y sobre las indemnizaciones a las que tienen derecho los administradores como consecuencia del cese de su relación con la entidad.Albella expuso que se han detectado “bastantes carencias” en la información que algunas entidades proporcionan acerca de estos conceptos retributivos. En “numerosas ocasiones”, apuntó, las compañías no dan “detalle suficiente” sobre cuándo se consolidan los fondos acumulados en sistemas de previsión o de ahorro a largo plazo y no detallan el momento en el que el consejero ejecutivo tiene derecho a percibir los fondos acumulados. Además, en ocasiones no se da información o la información es “confusa” en relación con la compatibilidad de los fondos acumulados en sistemas de ahorro y el derecho a percibir indemnización por cese. El responsable de la CNMV agregó que también se ha detectado que la forma en que las compañías cumplimentan los cuadros relativos a los sistemas retributivos en acciones “muchas veces no es clara ni completa”.