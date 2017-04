LA CNMV PIDE ACCESO AL FICHERO DE TITULARIDADES DEL SEPBLAC Y A LOS REGISTROS DE LLAMADAS DE LAS OPERADORAS

Etiquetas

- Para investigar el abuso de mercado. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó hoy que va a pedir al Ministerio de Economía que dé acceso a la institución al fichero de titularidades financieras del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y, por otra parte, que pueda obtener información de los registros de llamadas de las operadoras de telefonía para mejorar las investigaciones contra el abuso de mercado.En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el presidente de la CNMV señaló que “nos gustaría tener acceso” al fichero del Sepblac “para tener una herramienta más eficaz y rápida para nuestras investigaciones”.Las entidades de crédito han de declarar al Sepblac, para su carga en el fichero, determinada información sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, así como de los intervinientes en dichas cuentas y depósitos.Acceder a este fichero “es algo que nos facilitaría la vida”, indicó Albella, quien apuntó otra serie de medidas que quieren impulsar para investigar el abuso de mercado, como que las operadoras de telecomunicaciones faciliten los registros de llamadas telefónica y que se impulse una regulación de las denuncias anónimas.Sobre el acceso a los registros de llamadas, el responsable de la CNMV señaló que no se trata de conocer el contenido de las conversaciones, pero sí de si ha habido contactos entre personas que hayan podido estar implicadas en situaciones relacionadas con el abuso de mercado. CORRUPCION Por otra parte, preguntado por si España es un país de corruptos, el presidente de la CNMV señaló que “creo que no radicalmente”. “Somos un país con un nivel de moralidad social alto, pero hay ovejas negras que nos hacen un daño extraordinario”, apuntó.Además, Albella comentó que a lo largo de su vida profesional, tanto en el sector público como en el privado, no ha tenido “contacto con ningún supuesto que pudiera clasificarse de corrupción”. En todo caso, el responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dijo esperar que “se acabe esto de una vez porque lo necesitamos”. SICAVEl presidente de la Comisión se refirió también a la polémica sobre el tratamiento fiscal de las sociedades de inversión de carácter financiero (sicav), para apuntar que no cree que sea tan diferente o beneficioso como se apunta desde algunos sectores.Además, afirmó que, “por supuesto”, si se modificaran las condiciones de las sicav “se aceleraría” el proceso de desinversiones en estas herramientas financieras y “sería un pena”.“Es una parte relevante de la inversión colectiva, da trabajo a mucha gente y somos competitivos”, indicó Albella, para agregar que le gustaría que esta situación se “normalizara”.