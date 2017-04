BREXIT. LA CNMV DICE QUE LOS INVERSORES INTERESADOS EN TRAER ACTIVIDAD A ESPAÑA NO PREGUNTAN POR LA CORRUPCIÓN NI POR CATALUÑA

Etiquetas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó hoy que los inversores internacionales con interés en traer actividad a España, como consecuencia del ‘Brexit, no plantean cuestiones relacionadas con los recientes casos de corrupción política o sobre la deriva secesionista de Cataluña. En declaraciones a la prensa tras clausurar el ‘XXIV Encuentro del Sector Financiero’, organizado por Deloitte en Madrid, el presidente de la CNMV señaló que los casos de corrupción “es un elemento que está totalmente al margen” en las conversaciones con inversores.“Evidentemente tienen que ver con la imagen del país, pero cuando hablamos con potenciales interesados en traer actividad a España en el mundo financiero, la verdad es que no se menciona ese tema, igual que no se menciona el de Cataluña”, señaló el responsable de la CNMV. Albella explicó que la situación de incertidumbre que genera el ‘Brexit’ ha movido ya a las entidades financieras a plantearse relocalizaciones, para agregar que los movimientos “empezarán a producirse modo efectivo en los próximos meses”.Así, indicó que “tenemos oportunidad para atraer negocio” y defendió los esfuerzos que está haciendo la institución para conseguir que entidades que quieran salir de Londres vengan a España. El presidente de la CNMV reconoció que el ‘Brexit’ “no va a afectar sustancialmente a Londres como plaza financiera de primer nivel mundial, pero uno de los efectos es que va a verse debilitada” y de ello se pueden beneficiar otras plazas europeas y también de fuera del continente, especialmente Nueva York.“Un cierto nivel de éxito siempre va a haber, la duda es si va a haber traslados o relocalizaciones significativas”, dijo Albella, quien agregó que en Europa “la competencia es muy dura porque competimos con Frankfurt y París”. En este sentido, señaló que “las señales de estabilidad que emitimos nosotros a medio y largo plazo, nos guste o no, no son las mismas que emiten Alemania o Francia”, aunque destacó que “frente a eso tenemos una serie de ventajas”.Albella explicó que él está centrado en su negociado de supervisión, pero que hay otros muchos aspectos que “comparan bien” con otros países como las infraestructuras. “Siempre va a haber cierto nivel de éxito porque siempre va a haber más nivel de actividad de la que habría habido sin el ‘Brexit’; es una batalla que hay que librar, los empeños justos y positivos hay que librarlos”, destacó.El responsable de la Comisión hizo referencia a un verso de Francisco Quevedo, “serán ceniza más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado”, para asegurar que “las cosas hay que hacerlas” y ya se verá el resultado. “La cosa es si vamos a colgarnos medallas de primerísimo nivel”, agregó. Por otra parte, explicó que en los presupuestos que ha presentado la CNMV se recoge una propuesta para incrementar la plantilla del organismo en unas 50 personas. Se trata, aseveró, de una “ampliación estructural” de la plantilla para que ésta alcance alrededor de 450 profesionales. En este sentido, se mostró confiado en que el Gobierno apoyará esta solicitud.