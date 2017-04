LA CNMV SIGUE CON “PARTICULAR INTERÉS” LAS POSICIONES CORTAS, PERO NO ACLARA SI SE INVESTIGAN MOVIMIENTOS SOBRE EL POPULAR

Etiquetas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, señaló hoy que las posiciones cortas sobre acciones de sociedades españolas “es un ámbito especialmente sensible y que seguimos con particular interés siempre”, aunque no aclaró si se están investigando las relacionadas con Banco Popular tras las importantes caídas en Bolsa en las últimas semanas. En declaraciones a la prensa tras clausurar el ‘XXIV Encuentro del Sector Financiero’, organizado por Deloitte, el responsable de la CNMV se pronunciaba así al ser preguntado por si se investigaban las posiciones cortas, movimientos que permiten obtener ganancias en un mercado a la baja, sobre acciones del Popular.“No puedo hablar ni de investigaciones que estemos haciendo o hayamos dejado de hacer ni de temas concretos que afectan a supervisados”, señaló Albella, quien en todo caso subrayó que “en la Comisión estamos muy activos e investigamos un montón de cosas”. El presidente de la CNMV afirmó que “hemos investigado posiciones cortas muchas veces; es un ámbito especialmente sensible y que seguimos con particular interés siempre”.Pese a ello, quiso dejar claro que “también hay que pensar en el fenómeno como un fenómeno relativamente normal”, ya que "hay libertad para operar en el mercado en un sentido o en otro”.