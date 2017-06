El 41% de los españoles destina parte de su dinero a invertir, según Rastreator

Etiquetas

El 41,5% de los españoles destina dinero a la inversión, motivado principalmente por la búsqueda de un mayor rendimiento para sus ahorros. No obstante, entre este segmento de la población, más de la mitad (55,6%) asegura que lo hace siempre en pequeñas cantidades, ya sea por la aversión a asumir riesgos o por las bajas rentabilidades que ofrece el mercado, según un estudio del comparador online Rastreator.

Precisamente, según revela el estudio, los españoles apenas dedican de media un 6% de sus ingresos a la inversión. El perfil de inversor medio en España correspondería, de acuerdo con las conclusiones de la encuesta, con un hombre, entre los 25 y 34 años, con estudios superiores y unos ingresos anuales por encima de los 30.000 euros.

Además, Castilla y León y País Vasco son las comunidades con más inversores, siendo las únicas regiones donde más de la mitad de la población afirma dedicar dinero a la inversión.

Casi seis de cada diez (58,5%) ciudadanos se declaran no inversores, aunque resulta destacable que, entre estos, hasta un 56,3% no se lo plantee porque no ingresa suficiente dinero. Del mismo modo, un 23,3% antepone criterios de liquidez y asegura que no invierte porque prefiere disponer de su dinero en cualquier por momento.

Por último, entre aquellos que no invierten, un 20,4% sostiene que la principal razón es que no está dispuesto a asumir ningún tipo de riesgo cuando se trata de su dinero.

Para Fernando Summers, consejero delegado de Rastreator, "los depósitos han sido tradicionalmente el activo financiero preferido por las familias y cuatro de cada diez españoles creen actualmente que este producto es el mejor vehículo de ahorro posible para sus necesidades. Sin embargo, la baja remuneración de los depósitos en el contexto actual ha propiciado que muchos busquen alternativas más rentables donde colocar su dinero. En este punto, el paso previo de informarse atentamente y comparar todas las opciones posibles se hace indispensable para tomar una decisión óptima y responsable".