(AMPLIACIÓN) ABERTIS ANALIZA UNA POSIBLE OPERACIÓN CORPORATIVA CON LA ITALIANA ATLANTIA

Abertis informó este martes que la concesionaria italiana Atlantia le ha manifestado su interés "en explorar una posible operación corporativa".Así lo trasladó Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la solicitud del organismo como consecuencia de las informaciones aparecidas en prensa.La compañía que preside Salvador Alemany agregó que hasta la fecha no se ha concretado los términos de la posible operación. Minutos antes de la comunicación de Abertis, la CNMV anunció la suspensión de cotización de la compañía de manera cautelar y con efectos inmediatos.Por su parte, la compañía italiana informó en un comunicado que, entre las "diversas opciones estratégicas" que la empresa evalúa regularmente, "se ha expresado a Abertis un interés muy preliminar y genérico para examinar proyectos comunes".Atlantia puntualiza que "no se han suscrito compromisos, ni se ha presentado o discutido ningún asunto relacionado con los órganos corporativos de Atlantia".En el año 2006 la antigua Atlantia (llamada entonces Autostrade) negoció ser comprada por Abertis, aunque la operación finalmente no cuajó.RESULTADOS ANUALESSegún el informe anual de 2016 de la compañía italiana, su benefició se situó en 1.238 millones de euros el año pasado, un 27% más, mientras que Abertis redujo su beneficio un 57,7% hasta los 795,6 millones por la falta de plusvalías tras la salida a bolsa en 2015 de su filial de telecomunicaciones Cellnex.Con respecto a los ingresos, Atlantia finalizó el ejercicio 2016 con 5.484 millones de euros, que comparan con los 4.758,2 millones de Abertis (+13%).Además, el resultado de explotación de Atlantia fue de 2.315 millones de euros, frente a los 1.945,5 millones de Abertis al cierre de 2016. La compañía italiana declara una deuda de 11.677 millones de euros en 2016, cuando Abertis finalizó el año pasado con 14.377 millones.