LA ASOCIACIÓN DE ACCIONISTAS MINORITARIOS DE LAS COTIZADAS DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LA GESTIÓN DE LOS ÚLTIMOS MESES DEL POPULAR

El secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), Javier Cremades, anunció hoy que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula del Popular para que se investigue una posible “manipulación” del precio de la acción y la “administración temeraria” en los últimos meses, que ha propiciado un “vaciamiento” del banco.En rueda de prensa, Cremades, que también preside el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, explicó que hoy mismo se ha constituido la Plataforma de Afectados del Banco Popular, y se ha presentado una denuncia que se dirige contra la gestores de los últimos meses del Popular, y en concreto, el presidente de la entidad, Emilio Saracho, y quien fue durante años administrador y también inversor, Antonio del Valle. Cremades indicó que la asociación representa al 3,5% del capital social del Popular y manifestó su convencimiento de que “la justicia va a acabar poniendo un precio a la confiscación de esas acciones; no se puede, sin procedimiento, sin información, de un día para otro, borrar del mapa a un banco sistémico”.Para el secretario general de la Aemec, se ha producido una “incautación” del banco y una “vulneración completa de los derechos de más de 300.000 inversores”.“Estamos ante una nueva herida del capitalismo en España”, prosiguió, y manifestó que “no entendemos el papel que se está jugando por parte de los reguladores y de los supervisores”.Por ello, van a estudiar medidas en el orden civil, mercantil, penal y administrativo, y "la posibilidad de impugnar la resolución por la cual se incauta, se expropia, se confiscan esas acciones”.En cualquier caso, aclaró que el Banco Santander “ha solucionado un problema, pero no sé quién ha causado ese problema, alguien ha destruido el valor del banco” y eso es lo que quieren dilucidar a través del procedimiento judicial.“Estamos satisfechos de que no haya habido dinero público, pero no vamos a tolerar que esto se haga a costa de los accionistas”, aseguró Cremades, pero precisó que “los accionistas también son contribuyentes y quieren que si ha habido fraude, alguien pague por ello” y subrayó que “la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no tiene medios para investigar estas actitudes presuntamente criminales”.El secretario general de la Aemec añadió que “a partir de ahora, comienza a larga batalla judicial”, y en este sentido, animó a los accionistas a denunciar porque “si no actúan y no demandan, no van a tener una compensación” y “la unión hace la fuerza”.