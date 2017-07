BANKIA LANZA UN FONDO DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Etiquetas

Bankia ha lanzado el producto ‘Bankia Futuro Sostenible’, un fondo de renta variable global que utiliza la estrategia de inversión socialmente responsable.Según informó la entidad en un comunicado, se trata de un fondo que pone a disposición de los clientes del banco un vehículo por el que puedan invertir directamente en compañías y fondos que tienen un impacto positivo en la sociedad o el medioambiente, y al mismo tiempo, se obtiene una rentabilidad financiera acorde a un fondo de renta variable.“El fondo invierte en un universo de compañías y sectores previamente identificados por una tercera entidad, independiente del banco, que garantiza que su actividad impacta positivamente en los objetivos socialmente responsables que se han marcado para el producto”, indicó el responsable del equipo de gestión del fondo, Augusto Caro.En concreto, ‘Bankia Futuro Sostenible’ invierte un mínimo del 75% en bolsa (directamente en acciones o en otras instituciones de inversión colectiva) y un máximo del 25% en renta fija pública y privada, denominada en euros y perteneciente a países de la OCDE, con rating mínimo ‘BBB-’. Su exposición máxima en países emergentes no puede superar el 35% y cuenta con riesgo divisa.“Es un producto que asume riesgos, por lo que no está indicado para cualquier tipo de inversor; quienes entren en el fondo deben saber que el periodo medio de maduración de las inversiones oscila entre tres y cinco años”, precisó Caro.Entre los objetivos de impacto establecidos para el fondo se encuentra la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el hambre, favorecer el agua limpia, la salud y el bienestar. Además, aquellas empresas que formen parte de la cartera del fondo deben respetar los derechos humanos y laborales.Para seleccionar el universo de compañías y fondos que presenten un impacto real en los objetivos marcados, se ha contado con un socio externo independiente. Se trata de Novaster Investment EAFI, firma de consultoría e investigación reconocida internacionalmente por su especialización en la incorporación de elementos 'ASG' (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) al proceso de selección de inversiones.Una vez Novaster designe el universo de activos en el que puede invertir el fondo, los gestores de Bankia Fondos procederán a elegir los activos que finalmente pasan a formar parte de la cartera, y lo harán con criterios puramente financieros, como liquidez, potencial de rentabilidad y riesgo.Este producto cuenta con dos tipos de participaciones: la clase universal, dirigida a particulares; y la plus, destinada a inversores institucionales. La primera de ellas cuenta con una inversión mínima de 100 euros y una comisión de gestión del 1,75%; mientras que para la segunda, la inversión mínima exigida es de 100.000 euros y aplica una comisión de gestión del 1,25%. En ambos casos, la comisión de depósito es del 0,15%.“Pensamos que el ‘Bankia Futuro Sostenible’ tiene en el cliente institucional uno de sus focos principales de crecimiento, ya que cada vez existe un mayor número de fundaciones, congregaciones, ONG, mutuas, o fondos de pensiones que cuentan en sus mandatos de gestión realizar inversiones socialmente responsables con criterios 'ASG'”, comentó el director comercial de Bankia Fondos, Pablo Hernández.