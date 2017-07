LA OCU CONSIDERA QUE LA OFERTA A LOS ACCIONISTAS DEL POPULAR ES “SOBRE TODO BENEFICIOSA PARA EL BANCO SANTANDER”

Etiquetas

- Cree que va dirigida a los afectados con mayores posibilidades de ganar en los tribunales. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, advirtió este viernes a los accionistas y poseedores de determinadas obligaciones subordinadas del Banco Popular que la oferta hecha pública ayer "es sobre todo beneficiosa para el Banco Santander”.En declaraciones a Servimedia, Izverniceanu sostuvo que con esta actuación el banco presidido por Ana Botín pretende “quitarse de un plumazo muchas actuaciones judiciales, ya que se trata de un acuerdo extrajudicial encubierto”.Además, lamentó que se trata de una oferta “parcial” que deja fuera a muchos afectados ,ya que solo afecta a clientes del Popular que contaran con acciones y subordinadas antes de la última ampliación de capital, entre el 15 de mayo y el 21 de junio de 2016.A este respecto, la OCU considera que estos son precisamente los clientes que “lo tienen más fácil para conseguir su dinero en los tribunales”.Por otro lado, expresó ciertas reservas ante los bonos perpetuos ofrecidos por el Santander, ya que le permiten no devolver el capital, pese a que sí pueden ser vendidos en Bolsa.También criticó que el acuerdo imponga la obligación de mantener posiciones en el banco durante siete años, lo que consideró “una permanencia muy larga”.“LAVADO DE CARA”Más crítica con la propuesta es la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae), quien señaló que la propuesta del Santander constituye un “ejemplo de libro” de "lavado de cara y marketing engañoso que incurre en un nuevo abuso, al colocar deuda perpetua de forma indiscriminada a pequeños ahorradores como supuesta solución”.La asociación calificó la iniciativa de "intento de engaño manifiesto” y señaló que “constituye un abuso flagrante que no debería contar con la anuencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores” (CNMV).Para Adicae, “la fidelización de estos bonos supone encadenar a los pequeños ahorradores accionistas a la entidad de forma perpetua y no con ello se garantiza que, pasados siete años, los pequeños ahorradores puedan recuperar sus ahorros, ya que la eventual amortización de los títulos depende de la decisión unilateral del Santander”.