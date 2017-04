DANCAUSA (BANKINTER) PREFIERE QUE EL POPULAR "SUPERE SUS DIFICULTADES" Y NO SEA VENDIDO

Etiquetas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, reconoció hoy que es preferible que Banco Popular supere sus dificultades y no sea vendido a otra entidad porque se trata de un banco que es un "competidor importante".Durante la rueda de prensa de presentación de resultados trimestrales, Dancausa aseguró que "no estoy pensando que se vaya a vender" el Popular y "mi deseo es que salga adelante y que pueda superar las dificultades que tiene". Por ello, deseó al nuevo equipo directivo que salga adelante su proyecto y su plan de negocio "y como será su prioridad, pueden conseguirlo".Preguntado sobre si el banco está en este momento barato en bolsa, Dancausa puntualizó que "eso lo tiene que decir el mercado", pero se trata de un "competidor importante al que respetamos". A su juicio, es "mucho mejor" que el Popular sobreviva porque es una entidad "con su propia identidad y sus propios valores".Dancausa advirtió de que la venta de la entidad supondría "la destrucción de muchos puestos de trabajo y cierre de oficinas y esto es siempre doloroso". "Por tanto, lo mejor es que saquen adelante el plan", apostilló.PEQUEÑOS FLECOSPor otra parte, Dancausa negó que vaya producirse una segunda ronda de fusiones bancarias en España porque la reestructuración importante "ya se ha hecho".Pero la 'número dos' del banco sí reconoció que quedan "algunos flecos" de entidades, pero se trataría de operaciones corporativas "pequeñas"."Nosotros estamos muy centrados en el crecimiento orgánico y la integración en Portugal y no estamos viendo nada y no hay nada oficial a la venta", subrayó.Para finalizar, Dancausa reiteró que si se produjese alguna oportunidad, "nuestro departamento lo miraría porque siempre hay que mirarlo, pero no estamos pensando en comprar absolutamente nada".