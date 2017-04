FCC recibe el reconocimiento de la ONU a la depuradora que construye en El Cairo

Etiquetas

FCC ha recibido un reconocimiento de la ONU para la depuradora que construye el El Cairo (Egipto), dado que el caso de estudio realizado sobre esta infraestructura por su filial Aqualia y el IESE ha sido aceptado por esta institución como "una referencia internacional en colaboración público-privada para el sector de la gestión del agua".

Se trata del proyecto que el grupo se adjudicó en agosto de 2015 para construir y posteriormente explotar una depuradora, que será una de las mayores del mundo, dado que contará con capacidad para tratar 1,6 millones de metros cúbicos de agua al año con la que se abastece a un millón de habitantes.

Según FCC, fue el primer proyecto de colaboración público-privada de agua que se llevó a cabo en Egipto que ha tenido "un impacto muy positivo" en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto, la actividad de la depuradora tiene incidencia en 12 de los 17 objetivos.

El caso de estudio de Aqualia y el IESE es consecuencia de la colaboración que FCC mantiene desde 2016 con el centro PPPs for Cities, iniciativa de Naciones Unidas, a través de su Comisión Regional UNECE y su programa "International Centre of Excellence on PPPs" (ICoE), que acoge en España dicha escuela de negocios.

Dentro del proyecto, FCC Aqualia lidera el área de agua aportando su experiencia en los diversos grupos de trabajo y actividades, que tienen por objetivo desarrollar acciones de investigación, innovación y apoyo a las administraciones de todo el mundo en la planificación, gestión y desarrollo de proyectos de partenariado público privado (PPP) en el entorno de las ciudades.

Según la compañía, se trata de una labor "crucial" para el futuro de la sociedad, ya que se estima que en 2030 unos 5.000 millones de personas se concentrarán en áreas urbanas, lo que supone un 60% de la población mundial.

En este sentido, el consejero delegado de FCC, Carlos Jarque, subrayó en un comunicado "la importancia del agua como recurso estratégico" y la necesidad de "tomar conciencia del buen uso de este derecho fundamental indispensable para la vida".