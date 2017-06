Iberdrola lidera un proyecto para reducir costes en los parques eólicos marinos

Etiquetas

Iberdrola lidera, en un consorcio con algunas de las empresas europeas más importantes del sector de renovables, entre las que también figuranSiemens Gamesa e Indra, el proyecto europeo ROMEO (Reliable O&M decision tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind), una iniciativa que tiene por objetivo reducir los costes de operación y mantenimiento en los parques eólicos marinos ('offshore') para impulsar las renovables en la Unión Europea.

El proyecto, que se extenderá hasta el año 2022, cuenta con una financiación europea de 10 millones de euros a través del programa 'Horizonte 2020' y un presupuesto total de 16 millones de euros.

Junto a Iberdrola Renovables Energía, Siemens Gamesa e Indra, participan en el consorcio empresas del sector como Electricité De France, Adwen, Ramboll, IBM Research-Zurich, Bachmann Monitoring, así como pymes como Laulagun Bearings, Uptime Engineering, Zabala Innovation Consulting y la Universidad de Cranfield.

Ecosistema analítico

En concreto, la iniciativa desarrollará una plataforma analítica y de gestión que permitirá la mejora del proceso de toma de decisión, facilitando la evolución de las actuales estrategias de operación y mantenimiento, basadas en el mantenimiento correctivo de fallos y errores, a novedosas estrategias basadas en el estado real y de degradación de los componentes.

Dicha plataforma, centrada en la nube y el Internet de las cosas, servirá de ecosistema analítico avanzado para los modelos de diagnóstico y pronóstico de fallos.

Así, esta nueva herramienta permitirá comprender mejor el comportamiento en tiempo real de los principales componentes de los aerogeneradores en operación y su vida remanente. De esta forma, se podrá extender su vida útil y se reducirán sus costes de operación y mantenimiento.

Las acciones desarrolladas dentro de los paquetes de trabajo del proyecto serán probadas en los parques eólicos de Teeside y East Anglia 1 (Reino Unido), y Wikinger (Alemania), estos dos últimos desarrollados por Iberdrola.