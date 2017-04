LA CNMV LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE ABERTIS

Etiquetas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar, con efectos de las 08.30 horas de este miércoles, la suspensión cautelar de la negociación de las acciones de Abertis.El organismo considera que la compañía ya ha aportado información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión, tras confirmarse la intención de la concesionaria italiana Atlantia de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre Abertis.La CNMV suspendió su cotización ayer, martes, pasadas las 16.30 horas, cuando éstas subían un 6,61% tras las informaciones sobre una posible operación corporativa con la empresa italiana.ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN Según informó esta madrugada Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la manifestación de interés de Atlantia de estudiar posibles alternativas de integración tuvo lugar una reunión entre directivos de ambas compañías y sus respectivos asesores. En ella, Atlantia compartió sus ideas preliminares de estructura en relación con una posible operación corporativa, indicó Abertis. La empresa que preside Salvador Alemany apuntó que “entre las posibles alternativas comentaron la posibilidad de estructurar la operación como una oferta pública de adquisición de acciones sobre Abertis, con diferentes posibilidades de contraprestación, esto es, en efectivo, en valores, o combinaciones de ambas, sin llegar a una propuesta concreta al respecto”. Además, aclaró que hasta la fecha no se han concretado ni las posibles valoraciones de Abertis y Atlantia, ni precios de una eventual operación, ni ninguna otra condición. También subrayó que “en la actualidad no existe una propuesta específica ni un plan de actuación y desconocemos si se producirá mayor concreción sobre una eventual operación”. Por último, aclaró que el Consejo de Administración de Abertis “no se ha reunido para deliberar sobre este tema”. En el año 2006 la antigua Atlantia (llamada entonces Autostrade) negoció ser comprada por Abertis, aunque la operación finalmente no cuajó. RESULTADOS ANUALES Según el informe anual de 2016 de la compañía italiana, su benefició se situó en 1.238 millones de euros el año pasado, un 27% más, mientras que Abertis redujo su beneficio un 57,7%, hasta los 795,6 millones, por la falta de plusvalías tras la salida a Bolsa en 2015 de su filial de telecomunicaciones Cellnex. Con respecto a los ingresos, Atlantia finalizó el ejercicio 2016 con 5.484 millones de euros, frente a los 4.758,2 millones de Abertis (+13%). Además, el resultado de explotación de Atlantia fue de 2.315 millones de euros, frente a los 1.945,5 millones de Abertis al cierre de 2016. La compañía italiana declara una deuda de 11.677 millones de euros en 2016, cuando Abertis finalizó el año pasado con 14.377 millones.