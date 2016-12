MURCIA Y CATALUÑA FUERON LAS REGIONES QUE MÁS CRECIERON EN 2015 Y CANARIAS, LA QUE MENOS

Etiquetas

Murcia y Cataluña fueron las comunidades autónomas que más crecieron durante el pasado ejercicio 2015, mientras que Canarias fue la región con menor crecimiento de España, según datos hechos públicos este jueves por el INE.En concreto, Murcia y Cataluña crecieron un 3,7%, seguidas de País Vasco, Comunidad Valencia y Madrid, que avanzaron un 3,6%, mientras que la media a nivel nacional es del 3,2%.Por su parte, las regiones que registraron un menor crecimiento real de su PIB fueron Canarias (2%) y Extremadura (2,1%).Por otra parte, 15 de los 19 territorios regionales registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la UE-28 (2,2%).Con relación a los valores del Producto Interior Bruto nominal per cápita del año 2015, la Comunidad de Madrid registró el mayor valor (31.691 euros por habitante), seguida de País Vasco (30.779 euros) y Navarra (29.060 euros).Las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 15.882 euros por habitante) y Andalucía (17.131).Los datos muestran que la media nacional se situó en 23.178 euros y la de la Unión Europea en 28.900 euros por habitante.En términos relativos, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid fue un 36,7% superior a la media nacional en 2015, el de País Vasco un 32,8% y el de Navarra un 25,4 superior.En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 31,5% por debajo del registro nacional, y los de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente, un 26,4% y un 26,1% inferiores a la media de España.