EL SANTANDER LANZARÁ UNOS ‘BONOS DE FIDELIZACIÓN’ PARA COMPENSAR A LOS MINORISTAS DEL POPULAR QUE PERDIERON SU INVERSIÓN

- Quienes invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad de la cuantía. Banco Santander ha decidido poner en marcha una acción comercial para aportar una solución a clientes minoristas que adquirieron acciones o determinadas obligaciones subordinadas de Banco Popular y se han visto afectados por la resolución de la entidad y han perdido el valor de la inversión.Para ello, el grupo emitirá lo que ha llamado ‘bonos de fidelización’, con un valor nominal máximo de 980 millones de euros, y los clientes que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad de la cuantía. En un comunicado, la entidad que preside Ana Botín señaló que esta iniciativa, que impulsa “pese a no tener obligación legal alguna”, excluye a inversores institucionales.Así, aclara, va dirigida “exclusivamente a clientes minoristas, tanto personas como empresas, que hubieran adquirido acciones en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 u obligaciones subordinadas computables como ‘tier 2’ de las emisiones de 29 de julio y 14 de octubre de 2011 del Popular".En ambos casos, subraya el banco, debían mantener depositadas las acciones u obligaciones en alguna de las redes del Popular o del Santander en el momento de la resolución.La oferta consiste en la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos (llamados ‘bonos de fidelización’) que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente. Serán obligaciones perpetuas emitidas por Banco Santander, con 100 euros de valor nominal, y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del Santander, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE). Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del citado ‘bono de fidelización’. El importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo.En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, reitera el grupo, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Popular o el Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Así, por ejemplo, los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad, para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%, y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas.Se estima que el valor nominal máximo a emitir de ‘bonos de fidelización’ será de aproximadamente 980 millones de euros.Además, el 99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió, indicó el Santander.El presidente del Banco Popular y vicepresidente del Grupo Santander, Rodrigo Echenique, señaló que “en reconocimiento a la lealtad de los clientes que invirtieron en Banco Popular, hemos querido poner en marcha esta acción voluntaria con el fin de reforzar nuestra relación con ellos, responder lo mejor posible a sus necesidades financieras y seguir adelante con el trabajo de integración que tenemos por delante”.El Santander subrayó que quedan excluidos de esta acción comercial los miembros del Consejo de Administración de Banco Popular hasta su resolución, las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa en Banco Popular declarada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).COSTE MÁXIMOEl coste máximo derivado de esta acción de fidelización en el momento de su concesión se estima en aproximadamente 680 millones y no tendrá impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias ni impacto adicional en el capital, al haberse incluido en los ajustes de primera consolidación de Banco Popular.El banco asegura que ha tomado esta decisión “dadas las excepcionales circunstancias que concurren en este caso y sobre la base de razones estrictamente comerciales, con el fin de reforzar la relación con los clientes, en un ejercicio de compromiso y de apuesta por profundizar la relación a largo plazo con ellos y de responder a la manera de hacer las cosas del Santander”.La entidad registrará próximamente un folleto en la CNMV en el que se recogerán, con detalle, todos los términos de esta acción, así como los plazos y procedimientos para participar en la misma.SIN ACCIONES LEGALESPara beneficiarse de estos bonos de fidelización, los clientes tendrán que renunciar a emprender acciones legales contra Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los 'bonos de fidelización', una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas.La operación está sujeta, en todo caso, al efectivo registro del folleto informativo en la CNMV y a la autorización por las autoridades de Defensa de la Competencia de la adquisición de Banco Popular por el Santander.