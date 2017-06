Unicaja sigue adelante con su plan para salir a Bolsa antes de agosto

Etiquetas

La entidad considera que el escenario actual concede un "buen momento" para ejecutar la operación

Unicaja sigue adelante con su plan de salir a Bolsa a pesar de la resolución y posterior venta de Banco Popular al considerar que el escenario actual concede un "buen momento" para ejecutar la operación, confirmaron a Europa Press diversas fuentes cercanas al proceso, previsto para completarse antes de agosto.

"La salida a Bolsa sigue siendo el objetivo y el plan de la entidad", aseveraron las fuentes consultadas, que insistieron en que en el banco andaluz existe un clima de "tranquilidad" a pesar de la resolución de Banco Popular y tras la prohibición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de adoptar posiciones cortas en Liberbank.

De este modo, recordaron que la intención de Unicaja es ejecutar la salida a Bolsa del banco antes del parón estival de agosto, proceso que "va bien" y que no se ha visto interferido por la situación de Popular, vendido a Banco Santander por el precio simbólico de un euro después de que sus accionistas y bonistas respondiesen con su inversión a las pérdidas de la entidad.

A pesar de que algunos inversores de Popular hayan perdido la totalidad de su inversión, desde Unicaja consideran que es un "buen momento" para ejecutar su salida a Bolsa debido al apetito mostrado por inversores institucionales en el sector financiero español, según informaron fuentes cercanas a la operación.

Además, subrayan el nivel de cobertura de los activos improductivos de la entidad, que a diciembre de 2016 se situaba en el 55%, por encima de los niveles de cobertura de sus principales competidores. En este sentido, también destacaron que el nivel de activos improductivos sobre el total de activos se situaba en el 4,5% a cierre del pasado ejercicio.

El calendario de la salida a Bolsa de la entidad andaluza, no obstante, "no está cerrado", afirmaron las fuentes, por lo que no se descarta que la operación pueda retrasarse hasta septiembre.

El debut en Bolsa de Unicaja contempla la colocación de 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% del capital de Unicaja después de la operación --en el caso de que no se ejerza la operación de sobresuscripción (greenshoe)--, según comunicó a la CNMV.

Unicaja captaría unos 1.250 millones de euros con la salida a Bolsa si el precio de la operación se correspondiese valor en libros de la entidad, que se sitúa en torno a los 3.100 millones de euros.

Morgan Stanley y UBS son los bancos de inversión que actúan como coordinadores globales y agentes colocadores de la operación, mientras que Citigroup y Credit Suisse tambíen ejercen como agentes colocadores. Alantra, Fidentiis y Stifel Nicolaus Europe Limited y Rothschild también participan en la operación.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE SANTANDER

Adicionalmente, fuentes del mercado consultadas por Europa Press explicaron que el estreno bursátil de Unicaja "no debería" verse afectado por la ampliación de capital de 7.000 millones que efectuará Banco Santander para absorber Popular.

Estas fuentes inciden en que en el mercado actualmente "hay mucha liquidez" como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que inyecta 60.000 millones de euros en los mercados cada mes a través de su programa de compra de activos.

"Podría suceder que algún inversor tuviera una restricción por concentración de riesgo en España o en el sector financiero, pero hay mucha liquidez en el mercado y no debería afectar", sostienen las fuentes.

Asimismo, recuerdan que la percepción de los inversores sobre la banca española "no es mala", a diferencia de la de otros países como Italia o Portugal, cuya banca presenta un nivel de créditos improductivos superior a la española.