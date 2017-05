UGT-ASTURIAS AFIRMA QUE LA DETENCIÓN DE FERNÁNDEZ VILLA NO AFECTA A ESTA FEDERACIÓN

Etiquetas

La federación de UGT en Asturias aseguró este martes que la imputación del exlíder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, por supuesto desvío de una subvención pública, no afecta a UGT-Asturias y “no está para nada en conexión” con la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) en UGT-Asturias el pasado mes de enero.En un comunicado, el sindicato señaló que la denominada ‘Operación Hulla’ en el marco de la cual se imputó a Fernández Villa “en ningún caso” afecta a UGT de Asturias, que “no participa de ninguna manera ni en la gestión ni en la dirección del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana”, la mutualidad de los mineros de la que presuntamente desvió fondos el exlíder minero.Además, UGT-Asturias aclaró que esta operación no tiene nada que ver con la que llevó a cabo la UCO el pasado mes de enero en la que se registró la sede de la federación y se detuvieron a varios miembros, entre ellos, un ex secretario general, Justo Rodríguez Braga.El sindicato defendió que “por mucho que se quiera, este asunto no tiene nada que ver con la Unión General de Trabajadores de Asturias, una organización, que por otra parte, sigue a disposición de la justicia para todas aquellas aclaraciones que sean necesarias”.Del mismo modo, reivindicó su “absoluta honestidad” y denunció la “tremenda injusticia y desproporción” de las actuaciones llevadas a cabo en enero pasado por la UCO.