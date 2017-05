Alcalde de Calañas (PP) registra en la Junta una queja por "la falta de información" de la fuga de la mina

Etiquetas

El alcalde de Calañas (Huelva), Mario Peña (PP), ha enviado a la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, a la de Medio Ambiente y a la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, una queja oficial ante "la falta de información" que considera que ha habido hacia su persona y al Ayuntamiento sobre el vertido de agua al río Odiel de la mina ubicada en la Entidad Local Autónoma (ELA) La Zarza, que está en término municipal de Calañas.

En declaraciones a Europa Press, Peña ha remarcado que en la mañana de este viernes ha acudido al lugar y que "aún no ha recibido ninguna comunicación de lo ocurrido", cuando entiende que es "importante ya que se puede afectar a personas, bienes y el medio ambiente de la localidad a la que represento".

"Lo más kafkiano es que salta la alarma por una comunicación de una patrulla de la Guardia Civil, que me lo comunica, pero no me dicen nada desde la Junta, ni los trabajos que se van a hacer para intentar remediar la rotura", ha precisado el primer edil.

Por ello, reclama "lealtad institucional para poder tener información de primera mano para informar a los vecinos", ya que "además de estar la mina en término municipal de Calañas, el río pasa por la localidad".

Por todo ello, ha considerado "demencial que nadie se haya dirigido al alcalde para explicarle lo que implica lo que está ocurriendo en este municipio", ha concluido Mario Peña.