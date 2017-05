Aprobada la ley que permitirá proyectos mineros en subsuelo rústico con el 'no' de Podemos y la abstención de PP

Etiquetas

PRC, PSOE y Ciudadanos critican la actitud de Podemos y le acusan de intentar que esta modificación legislativa no salga adelante

El Parlamento de Cantabria ha aprobado la reforma de la 'ley del suelo' que posibilita el aprovechamiento minero del subsuelo rústico de Cantabria y que, según los grupos que lo han apoyado (PRC, PSOE y Ciudadanos) o se han abstenido (PP), supone una "oportunidad" para atraer inversiones, generar riqueza y empleo, mientras que para Podemos, único que ha votado en contra, considera que es "una patata" de norma y duda de sus resultados.

El texto que se ha aprobado este lunes en el Pleno del Parlamento regional ha sido modificado durante su tramitación parlamentaria y, según han coincidido todos, se ha visto "mejorado" respecto a la redacción original que presentaron PRC y PSOE, aunque tanto el PP como Podemos han considerado que no lo suficiente al no aprobarse todas las enmiendas que han presentado.

EL FRACKING QUEDA FUERA

Uno de los aspectos en que se ha visto modificado el texto ha sido para dejar de forma explícita fuera del ámbito de aplicación de esta posibilidad de proyectos mineros el fracking, un técnica a la que, según la oposición, se dejaba una puerta abierta en la redacción original.

Por ello, de las 16 enmiendas presentadas por la oposición, tres --una de PP, otra de Podemos y una de Cs-- planteaban, precisamente, distintas propuestas de redacción para dejar fuera la posibilidad de aplicación de esta disposición el fracking y otras técnicas.

A estas tres enmiendas, se presentó y aprobó una enmienda transaccional, que modificaba el apartado primero de la disposición adicional relativo al "objeto" de la misma para añadir un párrafo en el que se especifica qué actividades quedan fuera de su ámbito de aplicación.

Así, en base a la transaccional aprobada, se deja fuera del ámbito de esta Disposición "cualquier tipo de investigación o explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y rocas bituminosas".

Tampoco la disposición que permite autorizar actividades mineras será aplicable para acciones de "investigación y aprovechamiento de minerales radiactivos, la investigación o explotación de estructuras subterráneas para su utilización como almacenamiento geológico de dióxido de carbono o de almacenamiento subterráneo de residuos en general, a excepción de las gangas de la propia explotación minera subterránea, y las actividades mineras en superficie o a cielo abierto, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ellas.

Además, se han aprobado, durante la tramitación parlamentaria, algunas enmiendas de Ciudadanos y de Podemos y de las tres enmiendas del PP han sido admitidas las transaccionales presentadas. Sin embargo, de las enmiendas que han llegado 'vivas' al debate de hoy todas han sido rechazadas.

El PRC y PSOE han reconocido que la redacción original ha sido mejorada durante la tramitación parlamentaria, sobre todo por las enmiendas de PP y Ciudadanos, a los que socialistas y regionalistas han reconocido su "predisposición a trabajar y a hallar juntos un texto alternativo" sobre una cuestión --la minería-- que, a su juicio, supone una "enorme oportunidad" para la comunidad autónoma.

Más críticos han sido estos grupos, y también Ciudadanos, con la postura de Podemos durante la tramitación de esta norma y han acusado a la formación morada de haber intentado que no saliera adelante la proposición de ley o que fuera "inútil" y no aplicable.

LA POSTURA DE PODEMOS

Los podemitas han dicho 'no' a esta ley porque creen que está "hecha a la carta" para "satisfacer" a determinadas empresas y permitirl que éstas lleven a cabo proyectos mineros en Cantabria "sin exigir garantía de ningún tipo".

Además, el grupo 'morado' ha tildado de "pésima" la calidad técnica de la ley y ha denunciado que fue propuesta por PRC y PSOE al conocer que había empresas interesadas en llevar a cabo proyectos mineros en Cantabria, pero sin que existan informes técnicos previos y solo contando con "un powerpoint de cuatro páginas" de forma similar a lo que --dice-- ocurrió la pasada legislatura, bajo el Gobierno del PP, con el proyecto Ecomasa.

Además, alerta de los daños medioambientales o a patrimonio arqueológico que puede generar. "Esperemos que lo que vamos a aprobar hoy no tenga las consecuencias que nosotros preveemos", ha afirmado la portavoz del grupo Podemos, Verónica Ordóñez, quien, mirando al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le ha advertido que puede pasar a la Historia como el presidente que "permitió dañas las cuevas que son Patrimonio de la Humanidad".

También Podemos considera que la ley invade competencias que no son de la comunidad autónoma y, además, duda de los resultados de generación de empleo y de riqueza en los que confían el resto de grupos, sobre todo en áreas como la Comarca del Besaya, y ha opinado que se está jugando con las "expectativas" y "necesidades" de los cántabros.

Así, los podemitas han recordado proyectos previos como GFB sobre los que también existían expectativas de este tipo. "¿Tenemos que creer algo de este proyecto conociendo experiencias previas?. Piden un acto de fe", ha afirmado la portavoz del grupo Podemos, Verónica Ordóñez.

CRÍTICAS DE PRC, PSOE Y CS A PODEMOS

Tras la exposición de Podemos, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha acusado a Podemos de hacer una lectura "torticera" para intentar "engañar" a los cántabros, mientras que, en la misma línea, su homóloga socialista, Silvia Abascal, ha denunciado que la formación morada ha mezclado "deliberadamente" conceptos, legislación y competencias al hablar de esta ley.

La socialista ha acusado a Podemos de hacer gala de un "perenne oportunismo político", poniéndolo por encima de los intereses dde los cántabros y le ha recordado que "está ya en las instituciones" y "le toca ponerse el buzo" y "trabajar", "bajar a la arena" y no con "discursos demagógicos y oportunistas".

En contra de lo expuesto por el grupo 'morado', la normativa aprobada "conjuga", según el PSOE, los intereses públicos mineros con la creación de riqueza y empleo que, a su juicio, conllevarán, con los medioambientales y ha aclarado que "no exonera" de cumplir con la normativa.

Abascal ha asegurido que la norma aprobada es "innovadora" y sitúa a Cantabria "a la vanguardia" en materia de legislación minera.

Por su parte, el portavoz regionalista ha acusado a Podemos de "votar en contra" de todo aquellos que "suponga progreso para Cantabria". "No le gusta porque genera empleo y futuro", ha censurado Hernando, quien se ha felicitado de que al grupo 'morado' "no le haya salido bien" los intentos que, a su juicio, ha hecho para que la ley no saliera adelante. "Entiendo que para ustedes es un día complicado", ha dicho irónico.

El regionalista ha calificado de "trasnochados" los planteamientos de Podemos, algo que también ha hecho el diputado de Cs Juan Ramón Carrancio, quien ha censurado las críticas de Podemos a la minería y a la industria pesada.

EL PP SE ABSTIENE PORQUE EL TEXTO NO SE HA MEJORADO SUFICIENTEMENTE

Menos críticos con Podemos ha sido el PP, que se ha abstenido ya que, aunque está de acuerdo con que se posibiliten proyectos mineros como los que ahora permitirá la norma, cree que ésta no ha salido de la tramitación parlamentaria "lo mejoradamente" que le "hubiera gustado".

Así, ha considerado que sus enmiendas son "mejores" que las transaccionales que se han aprobado.

Las enmiendas del PP iban dirigidas a cerrar de forma expresa la puerta al 'fracking' y otros ténicas y endurecer los trámites ambientales que se requerían al considerar que el texto original era "demasiado laxa".