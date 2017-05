Berkeley asegura que "no hay argumentos científicos" para oponerse a la mina de uranio en Salamanca

Etiquetas

VILLAVIEJA DE YELTES (SALAMANCA) 17 (del enviado especial de EUROPA PRESS Ignacio Pou) El director general de Berkeley España, Francisco Bellón, ha asegurado que no hay "argumentos científicos" para oponerse al proyecto de construcción de una mina de uranio, una planta de tratamiento de este material y un almacén en la provincia de Salamanca.

"Los argumentos de las organizaciones que se oponen a nuestro proyecto son o bien absolutamente falsas o bien no tienen ningún tipo de soporte detrás --ha manifestado en declaraciones a Europa Press--. A 30 kilómetros hay una explotación muy similar a la nuestra que ha estado en funcionamiento más de 30 años y no ha pasado nada: ni el medio ambiente ni la agricultura ni la ganadería ni la salud de los pueblos se han visto degradados. Lo que ha atraído es muchísima riqueza."

Según Bellón, es "falso" que las obras de construcción de las instalaciones relacionadas con el proyecto hayan sido paralizadas debido a una denuncia del Seprona que, según las organizaciones contrarias al proyecto, denunció la construcción de una balsa para aguas crudas en lo que originalmente había de ser una cata del terreno.

El director de Berkeley España ha asegurado que el socavón de 25.000 metros cuadrados abierto en la dehesa frente a sus oficinas es únicamente una excavación para obtener materiales para construir una carretera y asegura que la paralización de las obras se debe a que aún no han conseguido comprar uno de los terrenos por los que debería atravesar la vía.

"Esa excavación tiene un único fin que es la obtención de material. En el momento que se inicie la excavación de la mina, se va a rellenar con lo que se extraiga de la excavación minera", ha subrayado.

Igualmente, ha rechazado la acusación del alcalde de Villavieja de Yeltes de haber "ocultado información" y de pretender llevar adelante un proyecto distinto del que fue aprobado y ha asegurado que la construcción de la planta de tratamiento de materiales "está en el proyecto desde el día uno" que lo presentaron y "no ha sufrido ninguna variación". Además, asegura que ya cuenta con el "90% de los permisos" que necesita. "Algo bueno tendrá", ha subrayado.

En cuanto a la puesta en marcha de las obras antes de la obtención de todos los permisos, Bellón ha explicado que, habiendo obtenido la autorización previa al proyecto y al emplazamiento por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, están autorizados a emprender la construcción de las insfraestructuras previas que requieren las instalaciones.

Asimismo, ha reconocido que "toda actividad minera genera unos vertidos" sobre el medio ambiente, además de la modificación del terreno necesaria para llevarla a cabo.

DEJARÁ EL TERRENO "TAL COMO ESTABA"

Sin embargo, ha hecho hincapié en que la empresa se ha comprometido a dejar el terreno "tal como estaba" una vez vayan agotando los recursos en cada zona y ha garantizado que plantará 30.000 árboles adicionales. "Hemos ofrecido a los ayuntamientos reforestar zonas susceptibles y algunos están encantados, pero otros ni nos han contestado", ha indicado.

En cuanto al vertido de residuos al cauce del río Yeltes, ha hecho hincapié en que la legislación obliga a la empresa a depurar los residuos hasta que tengan un determinado nivel de calidad a partir del cual "no hay ningún peligro" e incide en que si el agua no alcanza dicho nivel "no se verterá".

"Villavieja de Yeltes tiene una toma de agua a 9 kilómetros, que es suficiente distancia, pero lo más importante es la calidad de agua que nosotros estamos obligados a verter. La depuradora tendrá un sistema de parada si el nivel de agua no es adecuado", ha asegurado, además de señalar que la empresa no podrá verter residuos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, dado que el río no cuenta con flujo de agua durante esos meses.