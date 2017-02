EL POLVO DE CARBÓN DE UNA MINA CERCANA ACELERA EL DESHIELO DEL ÁRTICO

Etiquetas

El polvo liberado por una mina activa de carbón en el archipiélago Svalbard (Noruega) reduce la reflectancia espectral de la nieve y el hielo hasta en un 84% y ayuda a acelerar el deshielo del Ártico, según una nueva investigación de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos).El estudio, publicado en la revista ‘Journal of Geophysical Research: Atmospheres’, de la Unión Geofísica Americana, ilustra el papel significativo y localizado que las partículas de color oscuro (que absorben más la radiación solar que la nieve, de color claro, y mantienen más calor cerca de la superficie de la Tierra) pueden desempeñar en adelantar el deshielo en el Ártico. La nieve y el hielo tienen un albedo espectral muy alto, esto es, un efecto que se utiliza para indicar con qué eficacia una determinada superficie refleja la energía solar. Con el tiempo, las partículas de carbón negro transportadas por el aire (por ejemplo, las emisiones de hollín o de automóviles) u otro polvo mineral pueden viajar largas distancias en la atmósfera y asentarse en la nieve y los glaciares, con lo que disminuyen el albedo. Para estudiar los efectos del polvo de carbón en un área con alta reflectancia espectral, investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder se centraron en una mina activa de carbón en Svalbard, ubicada en una isla poco poblada al norte del Círculo Polar Ártico. Los científicos recogieron muestras de nieve y hielo de cuatro sitios a diferentes distancias de la mina, con algunas muestras evidentemente más sucias que otras. Midieron la capacidad de absorción de luz de cada muestra ajustándose a factores ambientales como el tamaño del grano de nieve y la ubicación en relación con la mina. BÚSQUEDA DE HIDROCARBUROS En general, el estudio concluye que el polvo de carbón tuvo un efecto fuerte y localizado, y redujo el albedo en el área inmediata hasta en un 84%. Este hallazgo puede servir de base para investigaciones similares utilizando satélites y técnicas de teledetección en zonas remotas. “El contraste extremo entre la nieve y el polvo en este sitio en particular nos dio una línea de base para desarrollar algoritmos que ahora podemos usar para tomar medidas futuras en áreas que no son fácilmente accesibles”, apunta Alia Khan, investigadora posdoctoral en el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado en Bouder, y autora principal del estudio. El estudio también puede proporcionar un contexto para futuras decisiones de formulación de políticas con respecto a la expansión potencial de la minería en la región ártica rica en carbón, especialmente a la luz del deshielo permanente del permafrost, que puede permitir más operaciones de perforación para buscar hidrocarburos. "Esperamos que estas mediciones espectrales terrestres puedan ser usadas en el manejo del futuro desarrollo energético en el Ártico, especialmente para las minas que pueden no estar disponibles para observaciones terrestres, pero pueden ser lo suficientemente grandes como para ser visibles por satélite", concluye Khan.