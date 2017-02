El Gobierno buscará "el máximo consenso" en torno al proyecto de la mina de Reocín

Etiquetas

El consejero de Innovación e Industria, Francisco Martín, ha afirmado este jueves que el Gobierno buscará "el máximo consenso posible" en torno al proyecto de recuperación de la mina de Reocín, desde la "convicción" de que es "un buen proyecto", y teniendo en cuenta que para materializarlo, habrá que tomar "precauciones de índole ambiental, jurídico y urbanístico para que solamente tenga pros y no tenga contras".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el consejero ha mostrado su disposición a aclarar cualquier aspecto y "a ampliar la información que se nos pueda requerir, en el formato que los grupos parlamentarios prefieran o decidan".

"Es un proyecto que nos va a sobrevivir a todos nosotros, son 20 años o más de explotación y miles de puestos de trabajo, por tanto es un proyecto que no es solamente de un partido, de un gobierno, de una legislatura, yo creo que es bueno que haya el máximo consenso y aquel que tenga cualquier duda o crítica que formular, me parece sano que lo haga y desde luego intentaremos aclararlo para que no quede la más mínima duda", ha señalado.

"Buscaremos y trabajaremos por el máximo consenso, respondiendo a aquello que se nos pida", ha concluido Martín. El consejero ha realizado estas afirmaciones en Ribamontán al Monte, donde ha visitado las obras de una nueva marquesina de autobuses en Anero.