La Junta y Asociación Minera de Canadá acuerdan estudiar líneas de colaboración para impulsar el sector

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, acompañado de la directora general de Industria, Energía y Minas, Natalia González, y del presidente de Aminer, Francisco Moreno, se ha reunido con el presidente de la Asociación Minera de Canadá (MAC en sus siglas en inglés), Pierre Gratton, para explorar las posibilidades de colaboración que podrían establecerse entre los sectores mineros de Canadá y de la comunidad autónoma andaluza.

Este primer encuentro fue acordado en el marco del último 'PDAC International Convention, Trade Show & Investors Exchange', la convención de exploración minera más grande del mundo, que tuvo lugar entre los días 5 y 8 de marzo en la ciudad canadiense de Toronto, y donde unas 60 empresas se mostraron interesadas por las posibilidades que Andalucía ofrece como destino inversor.

Sánchez Maldonado ha destacado la potencia de este sector en Andalucía por su contribución en la generación de riqueza y empleo, añadiendo que "esta industria renace con un modelo completamente diferente al que se desarrollaba en el siglo pasado". "Es fuente de riqueza constatable, diversificadora del PIB regional y con excelentes perspectivas de futuro", ha apostillado.

De la misma forma, ha subrayado los mil derechos mineros que la Junta de Andalucía ha sacado a concurso (más que en toda la historia) y ha remarcado que el Valor Añadido Bruto (VAB) asociado a la minería y a su sector transformador se cifra en 1.420 millones de euros.

Gratton, por su parte, ha expresado ante la delegación andaluza su deseo de trabajar unidos en beneficio de la sensibilización social hacia el sector minero. En este sentido, se ha mostrado especialmente interesado por la próxima celebración en Sevilla de la segunda edición del Metallic Mining Hall (MMH), ofreciendo su colaboración y poniendo a disposición del certamen andaluz su experiencia como presidente de la entidad que organiza el mayor evento minero del planeta.

El foro andaluz, que se celebrará en Sevilla el próximo mes de octubre, contó en su primera edición con la asistencia de más de 10.000 visitantes, 114 empresas expositoras y unos 700 congresistas, así como más de 75 ponencias en sus jornadas científicas y casi un centenar de encuentros comerciales 'One to One'. Se espera que para la segunda puedan superarse con creces tanto el número de visitantes como la superficie expositiva.

LA MAC, VOZ DEL SECTOR MINERO EN CANADÁ

La Asociación Minera de Canadá se define a sí misma como la voz del sector minero en el país norteamericano, uno de los más potentes e innovadores del mundo. De acuerdo con los datos proporcionados por la propia organización, la componen unos 220 yacimientos mineros activos y 33 complejos industriales de producción y transformación, generadores en su conjunto de 380.000 puestos de trabajo y de 71.000 millones de dólares en impuestos.

Es asimismo un sector netamente exportador e internacionalizado. De hecho, los 87.000 millones en que se valoran sus exportaciones representan el 20 por ciento del total de exportaciones canadienses. Actualmente la MAC está integrada por 39 empresas productoras de metales (corporate members), y por 50 proveedores de servicios jurídicos, medioambientales, tecnológicos, etc. (associate members).

Andalucía cuenta con cinco minas activas en Andalucía --Aguas Teñidas, CLC, Riotinto, Sotiel Coronada y Magdalena que reabrieron en 2015-- y en cartera se encuentran Aznalcóllar, en Sevilla, y Minas de Alquife, en Granada, proyectos que concentran más de 10.000 empleos en la Comunidad.