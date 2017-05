La Junta de Extremadura critica el "desesperantemente lento" proceso de la DIA de la mina Aguablanca

Etiquetas

El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha criticado el "insoportable e inadmisiblemente y desesperantemente lento" proceso de tramitación de la DIA de la Mina Aguablanca de Monesterio (Badajoz) por parte del Gobierno central.

Tras reclamar así mayor "agilidad" en dicho proceso, ha informado de una "pequeña novedad" relativa al mismo, consistente en que en "días pasados" el Ministerio de Medio Ambiente (Mapama) "está enviando una comunicación a una serie de ayuntamientos del entorno de la mina aportándoles toda la documentación que obra en el expediente para pedirles una vez más que se pronuncien sobre esta documentación".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa este martes en Mérida (Badajoz), ha explicado que se ha dado en dicha comunicación el "pequeño detalle" que "llama mucho la atención" a la Junta relativo a que "en lugar de enviarlo un único día a todos los ayuntamientos" está llegando "con cuentagotas", primero a un ayuntamiento extremeño y posteriormente y "10 días después" a un consistorio andaluz, ha señalado.

"No sabemos si se le va a enviar a más ayuntamientos, a más administraciones, seguimos sin recibir información y desde luego no entendemos cómo si esto había que hacerlo no se puede hacer con más agilidad", ha apuntado Navarro, quien ha incidido en que esta "pequeña novedad" va "en la misma dirección" hasta ahora conocida de que "esto (el proceso de la DIA de la mina) es insoportable e inadmisiblemente y desesperantemente lento".

GRABASA

Por otra parte, preguntado sobre la situación de la empresa Grabasa, ha recordado que ésta se encuentra "en concurso de acreedores" y que había llegado a un acuerdo el juzgado que lleva ese concurso con una empresa que "tenía que aportar unos fondos y que después de varias prórrogas sigue sin aportarlo", ha dicho.

Ha reiterado que la Junta y la empresa pública Extremadura Avante "si esta solución finalmente no pudiera ser" seguirían trabajando para "encontrar alguna empresa interesada", porque están "convencidos" de que "los activos, las canteras y el magnífico personal que hoy día está en el paro de Grabasa reúnen todos los requisitos para sea una empresa viable". "Pero tiene que aparecer desde luego alguien interesado", ha añadido.

"Todavía, que yo sepa, el juzgado no ha tomado la decisión de descartar definitivamente esta opción que estaba encima de la mesa", ha concluido.