La segunda edición del Metallic Mining Hall ocupará dos pabellones de superficie expositiva, duplicando capacidad

La segunda edición del Salón Internacional de la Minería Metálica, Metallic Mining Hall (MMH), que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) del 17 al 19 de octubre de 2017, ocupará dos pabellones de superficie expositiva, de forma que se ha duplicado la capacidad de esta zona con respecto a la primera edición, ante la creciente demanda de espacio por parte de empresas expositoras.

En una nota, la organización ha resaltado que esta feria "se perfila nuevamente como importante punto de encuentro de empresas y profesionales del sector".

En este sentido, la organización de este evento ha decidido duplicar la capacidad de la zona expositiva con respecto a la primera edición, pasando de ocupar un único pabellón a ampliarse a dos, "ante la creciente demanda de espacio en esta área por parte de las empresas e instituciones que no quieren perderse esta cita".

De las más de 90 entidades que han confirmado su presencia en esta segunda edición, más del 60 por ciento ya fueron expositoras en la primera, celebrada en 2015 dado su carácter bienal.

Por otro lado, también se ha confirmado la participación, como patrocinadores del Salón, de las compañías Matsa, Cobre Las Cruces, Maxam y Atlas Copco y del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, a los que se irán sumando nuevos nombres en los próximos meses.

La principal novedad de este Salón en 2017 llegará de la mano del programa científico, que, en esta ocasión, girará en torno a la sostenibilidad y la economía circular, asociada a distintas facetas que afectan a la minería metálica y a otros sectores relacionados, como la metalurgia y la siderurgia, y que tienen que ver con los avances tecnológicos, la protección ambiental y las mejoras en los procesos y rendimientos, aumentando así la eficacia en la extracción y tratamiento de los recursos.

También se buscará tener una mayor presencia internacional en las sesiones proyectadas que, a diferencia de la edición anterior, estarán concentradas en dos salas y se dividirán entre ponencias individuales y mesas redondas. Además, se celebrarán talleres centrados en materias específicas que se irán concretando próximamente.

Más de 70 propuestas de comunicaciones han sido remitidas ya al Comité Científico del Salón, destacando algunas procedentes de países como Estados Unidos, Canadá Perú, Bélgica y Reino Unido.

Por último, se están diseñando acciones paralelas en torno a la minería durante los días de celebración del salón, para acercar aún más esta actividad a la sociedad en su conjunto, y se ampliarán los servicios ofertados a los congresistas, como mayor superficie de parking o una segunda cafetería, entre otros.

El MMH estará promovido, al igual que en su primera edición, por la Junta de Andalucía; la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, Aminer; la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalúrgica, Confedem; la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme; el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur; y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía.

La figura más representativa del congreso es su comisario, encarnada nuevamente por Francisco Moreno, presidente de Aminer, que estará apoyado en cuatro comités que intervienen en la definición, desarrollo y coordinación del evento, esto es, el Comité Ejecutivo, el Organizador, el Científico y el de Comunicación, donde participan autoridades en minería de las principales compañías del sector implicadas en el proyecto. También consta de un Comité de Honor, que en su primera edición estuvo presidido por Sus Majestades los Reyes de España.

UNA PRIMERA EDICIÓN MUY POSITIVA

El I Salón Internacional de Minería Metálica, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) del 3 al 5 de noviembre de 2015, fue un evento sin precedentes en el país. Contó con una afluencia de más de 10.000 visitantes, la presencia de 114 empresas expositoras y 700 congresistas, así como más de 75 ponencias en sus Jornadas Científicas y casi un centenar de encuentros comerciales 'one to one', y puso de relieve la capacidad del sector minero para generar progreso económico y social en Andalucía.

Este fue también "el mejor escenario para mostrar cómo la innovación ha convertido a la comunidad autónoma andaluza en referencia mundial, con renombrados casos de éxito", y reconoció la trayectoria profesional y personal, a través de los Premios MMH, de destacadas figuras del sector minero de España y Portugal, como son Augusto Martínez, Gobain Ovejero y Alfredo Augusto Mendes Franco.

Además, la primera edición del MMH tuvo una repercusión económica muy positiva para la ciudad de Sevilla, generando más de 3,5 millones de euros de impacto directo y unos cinco millones de euros de impacto indirecto, con la suma de los beneficios obtenidos entre la zona expositiva, las inscripciones al congreso y los patrocinios.